La Ciudad del Fútbol acogerá el SCS Football Lab 2026, un congreso para prevenir lesiones

Amparo Gutiérrez (Sevilla FC), Pilar Hueso (Kansas City Current/Juventus FC/Levante UD) y Elena Isla (Real Madrid CF) figuran entre las especialistas que participarán en una mesa dedicada exclusivamente al papel de la mujer en el deporte profesional durante el SCS Football Lab 2026. La moderación de este espacio estará a cargo de Laura Nieto (UCAM). Esta mesa constituye solo una parte de la agenda de la jornada que se realizará el 27 de marzo en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas, Madrid, y que reunirá a más de 300 expertos en alto rendimiento deportivo y figuras internacionales, según reportó el medio.

Tal como publicó la fuente, el SCS Football Lab 2026 se plantea como un congreso internacional centrado en la fuerza física, el acondicionamiento y la prevención de lesiones, con un enfoque en el fútbol de élite. El evento es impulsado por la Red de Investigación HSI-PREVENT y la International Strength & Conditioning Society (SCS), y busca consolidarse como un espacio de referencia para preparadores físicos, médicos deportivos, readaptadores, investigadores y profesionales de clubes líderes en el panorama futbolístico europeo.

De acuerdo con el medio, la jornada tendrá una duración de ocho horas y estará estructurada en sesiones de mañana y tarde bajo un formato de congreso intensivo. El programa combinará desde ponencias y mesas redondas hasta talleres tecnológicos y oportunidades de ‘networking’, para ofrecer una visión integral sobre el rendimiento físico y la reducción de lesiones en futbolistas. Este enfoque integrador pretende unir la evidencia científica con la práctica aplicada, y crear un entorno propicio para el intercambio de conocimientos entre clubes, universidades e instituciones deportivas.

Según consignó la fuente, un grupo de más de quince ponentes internacionales procedentes de instituciones y clubes de amplia trayectoria intervendrá en el evento. Entre los especialistas confirmados se encuentran Pedro Gómez (Paris Saint-Germain), Moisés de Hoyo (Aston Villa), Luis Suárez Arrones (FC Lugano), Francesc Cos (City Football Group), Nicolás de Oliveira (Paris Saint-Germain) y Roberto Sassi (Inter de Milán). Estos profesionales participarán en diversas actividades del programa para compartir su experiencia en el ámbito del entrenamiento y la prevención de lesiones en el fútbol de primer nivel.

El medio detalló que entre los clubes representados figuran el Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Aston Villa, Inter de Milán, FC Lugano y Udinese. Este abanico de aportes permitirá abordar distintos enfoques y metodologías sobre la construcción del rendimiento óptimo para jugadores de élite y la aplicación de estrategias efectivas en la reducción de riesgos físicos.

El encuentro presentado por la Red de Investigación HSI-PREVENT y la International Strength & Conditioning Society (SCS) busca posicionarse como una plataforma fundamental para el fortalecimiento de la relación entre la ciencia y la práctica en el fútbol. Además, el programa otorga por primera vez un espacio prominente a la presencia y el impacto de la mujer en el alto rendimiento deportivo, reflejando la evolución del fútbol profesional hacia una mayor inclusión.

Durante las ponencias y talleres, los asistentes tendrán oportunidad de profundizar en nuevas tendencias, tecnologías y estrategias de prevención, así como establecer contactos que fortalezcan la cooperación internacional entre organismos dedicados a la ciencia y la salud aplicadas al deporte. También, el evento contempla la participación activa de profesionales que desempeñan roles significativos en clubes punteros, lo que garantiza el acceso a casos prácticos y perspectivas multidisciplinarias.

Informó la fuente que el SCS Football Lab 2026 aspira a convertirse en una referencia permanente para la actualización y el desarrollo profesional de quienes intervienen en la preparación de futbolistas de élite, consolidando el intercambio de conocimiento y la mejora continua en el sector.