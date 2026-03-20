Agencias

La Ciudad del Fútbol acogerá el SCS Football Lab 2026, un congreso para prevenir lesiones

Más de 300 expertos del alto rendimiento y figuras internacionales se reunirán en Madrid, el 27 de marzo, en una jornada intensiva dedicada a la ciencia, el entrenamiento y la salud, con especial atención al papel de la mujer en el deporte profesional

Guardar

Amparo Gutiérrez (Sevilla FC), Pilar Hueso (Kansas City Current/Juventus FC/Levante UD) y Elena Isla (Real Madrid CF) figuran entre las especialistas que participarán en una mesa dedicada exclusivamente al papel de la mujer en el deporte profesional durante el SCS Football Lab 2026. La moderación de este espacio estará a cargo de Laura Nieto (UCAM). Esta mesa constituye solo una parte de la agenda de la jornada que se realizará el 27 de marzo en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas, Madrid, y que reunirá a más de 300 expertos en alto rendimiento deportivo y figuras internacionales, según reportó el medio.

Tal como publicó la fuente, el SCS Football Lab 2026 se plantea como un congreso internacional centrado en la fuerza física, el acondicionamiento y la prevención de lesiones, con un enfoque en el fútbol de élite. El evento es impulsado por la Red de Investigación HSI-PREVENT y la International Strength & Conditioning Society (SCS), y busca consolidarse como un espacio de referencia para preparadores físicos, médicos deportivos, readaptadores, investigadores y profesionales de clubes líderes en el panorama futbolístico europeo.

De acuerdo con el medio, la jornada tendrá una duración de ocho horas y estará estructurada en sesiones de mañana y tarde bajo un formato de congreso intensivo. El programa combinará desde ponencias y mesas redondas hasta talleres tecnológicos y oportunidades de ‘networking’, para ofrecer una visión integral sobre el rendimiento físico y la reducción de lesiones en futbolistas. Este enfoque integrador pretende unir la evidencia científica con la práctica aplicada, y crear un entorno propicio para el intercambio de conocimientos entre clubes, universidades e instituciones deportivas.

Según consignó la fuente, un grupo de más de quince ponentes internacionales procedentes de instituciones y clubes de amplia trayectoria intervendrá en el evento. Entre los especialistas confirmados se encuentran Pedro Gómez (Paris Saint-Germain), Moisés de Hoyo (Aston Villa), Luis Suárez Arrones (FC Lugano), Francesc Cos (City Football Group), Nicolás de Oliveira (Paris Saint-Germain) y Roberto Sassi (Inter de Milán). Estos profesionales participarán en diversas actividades del programa para compartir su experiencia en el ámbito del entrenamiento y la prevención de lesiones en el fútbol de primer nivel.

El medio detalló que entre los clubes representados figuran el Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Aston Villa, Inter de Milán, FC Lugano y Udinese. Este abanico de aportes permitirá abordar distintos enfoques y metodologías sobre la construcción del rendimiento óptimo para jugadores de élite y la aplicación de estrategias efectivas en la reducción de riesgos físicos.

El encuentro presentado por la Red de Investigación HSI-PREVENT y la International Strength & Conditioning Society (SCS) busca posicionarse como una plataforma fundamental para el fortalecimiento de la relación entre la ciencia y la práctica en el fútbol. Además, el programa otorga por primera vez un espacio prominente a la presencia y el impacto de la mujer en el alto rendimiento deportivo, reflejando la evolución del fútbol profesional hacia una mayor inclusión.

Durante las ponencias y talleres, los asistentes tendrán oportunidad de profundizar en nuevas tendencias, tecnologías y estrategias de prevención, así como establecer contactos que fortalezcan la cooperación internacional entre organismos dedicados a la ciencia y la salud aplicadas al deporte. También, el evento contempla la participación activa de profesionales que desempeñan roles significativos en clubes punteros, lo que garantiza el acceso a casos prácticos y perspectivas multidisciplinarias.

Informó la fuente que el SCS Football Lab 2026 aspira a convertirse en una referencia permanente para la actualización y el desarrollo profesional de quienes intervienen en la preparación de futbolistas de élite, consolidando el intercambio de conocimiento y la mejora continua en el sector.

Temas Relacionados

SCS Football LabPrevención de lesionesReal Federación Española de FútbolInternational Strength & Conditioning SocietyCity Football GroupSevilla FCMadridLas RozasFútbol profesionalAlto rendimientoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Bellingham y Rashford entran en una convocatoria de Inglaterra sin Trent Alexander-Arnold

A pesar de recientes bajas y la ausencia de algunas figuras destacadas, el técnico apuesta por una convocatoria extensa con varios regresos y caras nuevas, enfocándose en probar variantes antes de definir el grupo definitivo para la cita mundialista

Bellingham y Rashford entran en

Intervenidos 5.000 kilos de cocaína en Huelva en una macrooperación contra el narcotráfico

Ocho personas han sido arrestadas tras descubrirse una reserva de droga y dinero en una finca cerca de Gibraleón, donde la organización presuntamente almacenaba mercancía llegada con narcolanchas procedentes de Marruecos, según fuentes de la investigación

Intervenidos 5.000 kilos de cocaína

Abbas traslada condolencias por las muertas por el impacto en Cisjordania de metralla de un misil de Irán

Cuatro mujeres perdieron la vida cuando fragmentos de un artefacto impactaron en un establecimiento de Beit Aua, convirtiéndose en las primeras víctimas mortales palestinas tras el contraataque iraní, mientras autoridades locales transmitieron palabras de apoyo a los familiares

Abbas traslada condolencias por las

Meta da marcha atrás y no eliminará Horizon Worlds de Quest por el momento

Meta da marcha atrás y

Sánchez y Sumar desbloquean el inicio del Consejo de Ministros tras avanzar en un posible acuerdo

Tras intensas negociaciones entre los líderes de la coalición, fuentes oficiales confirman avances clave en torno a nuevas iniciativas económicas y sociales, mientras persisten discrepancias en vivienda que mantienen el debate abierto en una jornada decisiva para el Ejecutivo

Sánchez y Sumar desbloquean el