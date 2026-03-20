Sanidad rechaza una mediación independiente y defiende el Foro de la Profesión Médica para desbloquear la huelga

El Ministerio de Sanidad ha recordado que los gobiernos autonómicos cuentan con competencias para negociar y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios, poniendo como ejemplo el acuerdo alcanzado en Asturias y sugiriendo que la resolución de la huelga médica también podría lograrse a nivel regional. Esta postura cobra relevancia en el contexto del debate sobre la gestión del paro nacional del sector médico, marcado por desacuerdos respecto al Estatuto Marco, según reportó el medio que dio a conocer la respuesta del departamento dirigido por Mónica García.

Tal como publicó el medio citado, el Ministerio de Sanidad ha rechazado la propuesta de que una figura de mediación independiente intervenga para facilitar el diálogo entre el colectivo médico —representado por el Comité de Huelga— y el propio Ministerio. Esta alternativa había sido planteada mediante una carta conjunta remitida a la ministra Mónica García por los consejeros de Salud del País Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias: Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente.

En la misiva, según detalló el medio de origen, los representantes autonómicos propusieron valorar la designación de un agente neutral que permitiera abrir un nuevo cauce de negociación, generando confianza y contribuyendo a la resolución consensuada del conflicto. Estos consejeros sugirieron de manera propositiva que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ejercer ese papel mediador, argumentando su independencia y su compromiso con el interés general. En cualquier caso, los firmantes insistieron en que la elección definitiva de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal y subrayaron la necesidad de poner en marcha con urgencia un mecanismo efectivo de mediación.

De acuerdo con lo publicado, los consejeros autonómicos advirtieron que la huelga genera ya una presión adicional sobre los sistemas de salud de las distintas comunidades, calificando el impacto asistencial de "muy relevante" y apelando a la necesidad de encontrar una fórmula dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria. Explicaron que el conflicto en su estado actual podría prolongar sus efectos sobre pacientes y servicios públicos si no se logra activar con rapidez un instrumento que facilite el consenso entre los equipos de negociación.

El Ministerio, en respuesta, agradeció la iniciativa autonómica y la voluntad de diálogo, pero insistió en que ya existe un órgano de interlocución reconocido y en funcionamiento: el Foro de la Profesión Médica. Esta instancia reúne a las principales organizaciones representativas del sector y ha ejercido tareas de mediación en el pasado, recordó Sanidad. Según reportó el medio que cubrió la noticia, el departamento liderado por Mónica García subrayó que el Foro "es un espacio legítimo y plenamente operativo" para abordar las demandas de los médicos y canalizar los esfuerzos hacia una solución.

En este contexto, Sanidad reafirmó que se había logrado un acuerdo con los representantes del Foro de la Profesión Médica. Sin embargo, lamentó que el Comité de Huelga no aceptó ese pacto, lo que ha complicado el progreso hacia un consenso más amplio. El Ministerio sostuvo asimismo que ve innecesario crear nuevos mecanismos de mediación, abogando por reforzar el uso de los cauces ya existentes y seguir avanzando en la interlocución a través del Foro con el objetivo de acercar posiciones y facilitar una salida negociada al conflicto.

El medio también señaló que Sanidad aseguró que mantendrá la disposición al diálogo con el Comité de Huelga en el marco del Foro de la Profesión Médica, confiando en que este órgano continuará sirviendo como punto de encuentro y mediación entre todas las partes implicadas. En su visión, esa vía contribuiría a allanar el camino hacia una solución consensuada que permita el fin de la huelga e implique una mejora para los profesionales y la ciudadanía.

La situación actual refleja una diferencia de criterios entre el planteamiento de algunas comunidades que apuestan por un mecanismo externo para la mediación y la posición del Ministerio, que defiende la vigencia de las estructuras de diálogo ya implantadas y rechaza la introducción de figuras adicionales. Según publicó el medio informativo, estas divergencias han marcado la evolución de las negociaciones durante las últimas jornadas.

El documento remitido por los consejeros de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias insistió en la "urgencia" de activar nuevos procesos que permitan un avance efectivo de las conversaciones, y recalca la afectación asistencial que la huelga está ocasionando en los territorios. Por su parte, Sanidad ha reiterado que, además del papel del Foro de la Profesión Médica, las comunidades autónomas pueden impulsar en su ámbito soluciones que respondan a las demandas de sus profesionales sanitarios, mencionando a Asturias como caso en que se desactivó el conflicto tras un acuerdo.

Las posturas continúan enfrentadas, con Sanidad remarcando la operatividad del Foro y agradeciendo la propuesta autonómica, pero sin aceptar la mediación independiente, mientras algunas regiones insisten en que la gravedad del paro justifica buscar un entorno neutral para facilitar el acercamiento de posturas. Todo ello mantiene activo el debate sobre el papel de los órganos profesionales, la autonomía autonómica y los mecanismos más adecuados de negociación en el contexto del conflicto del sector médico a nivel estatal, según consignó el medio mencionado.