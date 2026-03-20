Rusia protesta ante el embajador de Israel por el ataque contra dos periodistas de la cadena rusa RT en Líbano

Durante una reunión celebrada en Moscú, representantes del gobierno ruso expresaron al embajador de Israel en Rusia, Oded Yosef, su solicitud de una investigación detallada sobre el incidente en el que dos trabajadores de la cadena de televisión rusa RT resultaron heridos por un ataque con misil atribuido a la Fuerza Aérea de Israel en el sur de Líbano. De acuerdo con la información consignada por Europa Press, las autoridades rusas manifestaron en este encuentro su inquietud ante las crecientes tensiones políticas y militares que persisten en Oriente Próximo, especialmente en lo referente a la protección de la prensa en zonas de conflicto y el riesgo de escalada regional.

En el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores ruso, se especificó que la duración de la reunión con el diplomático israelí fue de cerca de treinta minutos. El gobierno ruso presentó formalmente una protesta por el ataque que lesionó a miembros de RT y solicitó, además de la investigación solicitada, que se tomen medidas para evitar que sucesos similares vuelvan a producirse. Según reportó Europa Press, Moscú insistió en la urgencia de esclarecer el contexto y los responsables del ataque, así como en el respeto a la integridad de los periodistas que trabajan en áreas afectadas por operaciones militares.

La cadena RT difundió detalles sobre el estado de los periodistas implicados: el reportero británico Steve Sweeney y el camarógrafo A. Riede estuvieron cubriendo los acontecimientos recientes en el sur de Líbano cuando resultaron alcanzados por la metralla proveniente del ataque. Europa Press informó que ambos profesionales recibieron atención médica inmediata y permanecen hospitalizados tras el suceso. La cercanía del incidente con una base militar ubicada en el sector sur del país se interpretó como un elemento particularmente delicado dada la dinámica de hostilidades en el área.

El ataque coincidió con la nueva fase de la ofensiva israelí en el sur del Líbano, como parte de las operaciones en respuesta a lanzamientos de proyectiles atribuidos al movimiento Hezbolá, los cuales, a su vez, se enmarcan en el contexto de las acciones emprendidas a finales de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos en Irán. Según publicó Europa Press, la escalada pone en evidencia la expansión de la confrontación en la región e incrementa el grado de exposición para quienes desempeñan labores informativas en estos entornos.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores ruso reiteró en su mensaje la importancia de no repetir prácticas que pongan en riesgo la seguridad de los medios de comunicación que operan en escenarios bélicos. Las demandas de Moscú, de acuerdo con el reporte de Europa Press, subrayan tanto la preocupación por la vida y bienestar de los periodistas como el impacto que este tipo de ataques puede tener en la libertad de información y la cobertura internacional de los conflictos armados. La situación evidencia los desafíos que enfrentan los reporteros y camarógrafos al intentar informar sobre eventos críticos en contextos de violencia y operaciones militares intensificadas sobre el terreno.

El gobierno ruso, según describió Europa Press, ha insistido en una respuesta efectiva por parte de las autoridades israelíes, procurando evitar que la vulnerabilidad de los informadores se convierta en una constante durante operaciones militares transfronterizas. La postura oficial de Moscú focaliza la responsabilidad de los Estados en asegurar el cumplimiento de las normas internacionales que protegen tanto a la prensa como a la población civil en zonas de enfrentamientos armados.