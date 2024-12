Costa llama a reforzar productividad, financiación, comercio y diálogo social en la UE

Bruselas, 4 dic (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata portugués António Costa, defendió hoy el diálogo social en la Unión Europea para reforzar algunas áreas prioritarias para que el bloque comunitario gane competitividad: productividad, financiación y comercio.

"Productividad, financiación y comercio son áreas importantes para construir competitividad", pero no basta, porque también es necesario el "pilar europeo de derechos sociales" para que sea sostenible, dijo Costa.

El nuevo presidente del Consejo Europeo, que asumió sus funciones el pasado domingo, se expresó así en una intervención en la sesión plenaria del Comité Económico y Social de la UE, órgano consultivo de la UE que representa a la sociedad civil organizada, como la patronal, los sindicatos, las oenegés o la academia.

"Dado que tenemos que incrementar la productividad, el diálogo social es crucial", agregó el exprimer ministro portugués, quien señaló que sin éste no se podrá "conseguir la neutralidad climática" ni acometer la ampliación de la UE, que "no podrá ser un éxito si no escuchamos a la sociedad civil de la UE", también a los jóvenes.

El presidente del Consejo señaló también que "el mercado único es la joya de la corona" europea y llamó a seguir desarrollándolo.

"Tenemos que hacer más fácil que los negocios puedan atravesar fronteras, especialmente las pymes", tanto para servicios como para capitales, porque "la fragmentación que vemos hoy está impidiendo que compañías innovadoras crezcan", dijo.

El portugués agregó que si la UE no incrementa su productividad no podrá ser líder en nuevas tecnologías o en la lucha contra el cambio climático y sacrificará su autonomía global.

Agregó que "para cerrar la brecha de innovación, la inversión es esencial" y apeló a completar una unión de capitales que "desbloquee ese potencial", en referencia a la negociación del próximo presupuesto a largo plazo de la UE.

El representante institucional de los Veintisiete se detuvo también en la política comercial de la UE, que definió como "una forma poderosa de construir competitividad" y resiliencia a través de una red de acuerdos de asociación con terceros países y evitar "tensiones innecesarias" con socios comerciales.

Y llamó también a "renovar y reforzar el contrato social de cara a los retos de hoy en día", teniendo en cuenta también la necesidad de actualizar las competencias de los trabajadores para la nueva economía.

"La buena noticia es que estamos en buen camino. Hemos hecho el diagnóstico y tenemos proposiciones ambiciosas, pero necesitamos la voluntad política", concluyó. EFE