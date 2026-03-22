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Policía de Ecuador captura a cabecilla de facción de Los Lobos por extorsión y sicariato

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Quito, 22 mar (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador capturó a alias Abel, cabecilla de una facción del grupo criminal Los Lobos, junto a otros tres presuntos integrantes, durante un operativo realizado en la provincia costera de Esmeraldas, informó este domingo el ministro del Interior, John Reimberg.

La intervención se llevó a cabo en los sectores de Tonsupa y Tachina, en el municipio de Atacames, tras labores de inteligencia e investigación que permitieron desarticular parte de esta estructura presuntamente dedicada a planificar extorsiones y sicariatos.

Entre los detenidos figuran Abel Patricio C.O., alias Abel, señalado como cabecilla, junto a otras tres personas, una de ellas menor de edad.

Durante el operativo, los agentes incautaron cuatro armas de fuego, entre pistolas y revólveres, más de un centenar de municiones de distintos calibres, cerca de dos kilogramos de marihuana y cocaína, así como teléfonos móviles, una balanza digital y otras evidencias.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estas estructuras la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años, lo que ha llevado al Gobierno a intensificar la "guerra" contra estas bandas con medidas como el toque de queda nocturno en cuatro provincias del país. EFE

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