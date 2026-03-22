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Estados Unidos manda en el medallero de Torun

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Redacción deportes, 22 mar (EFE).- La selección de Estados Unidos, con cinco oros, siete platas y seis bronces, acabó en cabeza del medallero de los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia) y arrasó en la tabla por puestos ('placing table') que marca el rendimiento global de los equipos.

Los norteamericanos finalizaron por delante de Gran Bretaña, que consiguió cuatro victorias este fin de semana; de Italia, tercera con tres oros y dos platas; de Ucrania y de Portugal, ambas con un balance de 2-1-0.

El 'top diez' lo completaron España (1-2-2), Países Bajos (1-2-1), Bélgica (1-2-0), Polonia (1-1-2) y Suiza (1-1-1).

Cuba terminó en la decimoquinta plaza con un oro; Venezuela y México entraron en el medallero decimonovenos con una plata; y Colombia aportó un bronce y fue vigésima cuarta.

En la clasificación por puestos el dominio de Estados Unidos fue apabullante. Sumó 156 puntos, 104 más que Jamaica (52) y Polonia en esta ocasión cerró el podio de los Campeonatos con 48, uno más que Países Bajos e Italia.

Cuba también concluyó decimoquinta con 23; Brasil, Venezuela y México fueron fueron vigésimo séptimos con 7: Colombia trigésima cuarta con 6; y Uruguay cuadragésimo sexta con 3. EFE

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