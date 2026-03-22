Disturbios en Tirana tras una protesta de la oposición conservadora contra el Gobierno

Skopie, 22 mar (EFE).- Violentos disturbios estallaron la noche del domingo en Tirana cuando decenas de manifestantes antigubernamentales convocados por el opositor Partido Democrático (PD) se enfrentaron con la policía con cócteles molotov, fuegos artificiales y piedras, mientras las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua.

Según la televisión albanesa Top Channel se han registrado heridos, entre ellos una docena de policías, y se han practicado varias detenciones, aunque las autoridades aún no han dado ningún dato.

Las unidades antidisturbios levantaron barricadas para bloquear el acceso a instituciones clave a los varios miles de manifestantes convocados en el centro de la capital albanesa.

Los enfrentamientos se produjeron cuando pequeños grupos de manifestantes intentaron saltarse los cordones policiales en distintos puntos de la capital.

Los disturbios se enmarcan en una campaña de protestas liderada por el conservador PD desde hace unos cuatro meses, iniciada a finales de 2025 por acusaciones de corrupción y peticiones de dimisión del primer ministro, Edi Rama, líder del gobernante Partido Socialista (PS).

"Para Edi Rama ya no habrá escondite posible. El levantamiento pacífico de los albaneses traerá el castigo que merece", declaró el líder del PD, Sali Berisha, tras la protesta.

En el centro de la crisis política se encuentra Belinda Balluku, ex viceprimera ministra y ministra de Infraestructura, investigada por presuntas irregularidades en grandes contratos públicos, en los que, según la Fiscalía, se habrían manipulado licitaciones en favor de determinadas empresas, algo que ella rechaza.

Balluku fue destituida de su cargo en febrero, aunque mantiene su escaño parlamentario, y la tensión aumentó esta semana después de que la mayoría socialista rechazara retirarle la inmunidad, lo que impide a la Fiscalía avanzar en la investigación.EFE