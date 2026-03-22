Peña promueve el "potencial" de Paraguay en una reunión con empresarios en Brasil

São Paulo, 22 mar (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, se reunió este domingo en la ciudad brasileña de Campo Grande con un grupo de empresarios para promover el "potencial" de Paraguay como destino de inversiones.

Peña sostuvo un encuentro con representantes de sectores clave como la bioenergía, los alimentos, la construcción y la logística que forman parte de la Federación de las Industrias de Mato Grosso do Sul, estado brasileño con el que Paraguay comparte una larga frontera.

"Nos encontramos con empresarios que ya invierten en Paraguay y quieren expandirse, pero también con nuevos actores que ven en nuestro país una oportunidad concreta", declaró en un comunicado.

De acuerdo con Peña, la reunión, que fue organizada a petición de la asociación, reflejó "el creciente interés regional" por un país que él describió como "un socio serio, previsible y abierto al mundo".

Asimismo, el mandatario destacó la "estabilidad macroeconómica" y unas "reglas de juego previsibles".

En la misma línea, el líder de la asociación empresarial de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, valoró en un comunicado la "seguridad jurídica" proporcionada por el país vecino y apostó por una mayor integración.

"Más que nunca, estamos integrando la industria nacional con la industria de Paraguay; producimos juntos aquello que Brasil consume hoy en día", aseguró.

Peña está en Campo Grande para inaugurar la decimoquinta conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15), junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE