Lolita Flores sorprende al revelar que está a punto de superar a Terelu en cuanto a 'sequía sexual' se refiere

Guillermo Furiase Jr. ha cumplido este lunes 31 años. Una fecha muy especial en la que Europa Press se ha desplazado hasta la casa de Lolita Flores para preguntarle si tenía previsto sorprender a su hijo con algún tipo de celebración aunque, como nos ha contado con la simpatía que la caracteriza, "él ya es muy mayor y ya lo celebró por su cuenta con su gente y sus amigos, así que ya nada". "Ya no hay que poner globitos ni nada desgraciadamente" ha asegurado entre risas, explicando que en esta ocasión el artista no soplará las velas en familia porque tanto ella -compaginando a la perfección su faceta de colaboradora de 'TardeAR' con la obra de teatro 'Poncia', con la que está de gira por nuestro país- como su hermana Rosario Flores tiene compromisos profesionales que no pueden aparcar.

Sí se reunirán esta Navidad, ya que aunque ambas están a tope de trabajo -orgullosa, ha presumido del 'discazo' que ha lanzado su hermana con motivo de su 33º aniversario en el mundo de la música, 'Universo de ley'- es una fecha que no perdonan para vivir en familia. "Todavía no hemos hecho planes, pero sí, las pasaremos juntas. Poca fiesta. No tengo yo el cuerpo para muchas fiestas con tanto viaje. ¿Quieres que te diga la verdad? Lo único que no me duele es el paladar. Lo demás me duele todo" ha bromeado.

Una ocasión en la que no hemos dejado pasar la oportunidad de preguntar a Lolita -otra de las solteras de oro de nuestro país- que le ha parecido la confesión de Terelu de que lleva 9 años sin acostarse con un hombre. "Dios me libre de hablar de nadie, yo no. Paso, paso. Y menos de Terelu, que es amiga". Sin embargo, sin dudarlo, ha sorprendido revelando que la hija de María Teresa Campos no es la única que atraviesa una etapa prolongada de sequía sexual y ha asegurado que "a punto estoy de superarla. Estoy a puntito de cumplir los 9 años".