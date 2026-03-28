Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto

El movimiento insurgente hutí, que controla la capital de Yemen y extensos territorios en ese país desde hace diez años, confirmó la realización de un ataque militar dirigido hacia Israel como parte de una ofensiva coordinada junto a otros actores regionales. Según publicó el medio original, la organización yemení detalló que este lanzamiento de proyectil balístico representa su primera incursión directa contra suelo israelí desde el inicio del conflicto actual hace un mes, reafirmando su respaldo a la República Islámica de Irán y a los denominados frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina.

El anuncio del grupo yemení se dio después de que el ejército israelí informara sobre la intercepción de al menos un misil en el sur de Israel, suceso que activó las alarmas en la ciudad de Beersheba durante la madrugada. De acuerdo con la fuente citada, los hutíes señalaron que la operación sucedió en el contexto de una escalada militar regional y ataques que, según su comunicado, se han dirigido contra infraestructuras y poblaciones civiles. Los insurgentes enfatizaron que el ataque consistió en el disparo de misiles balísticos contra “objetivos militares sensibles del enemigo israelí” en el sur del territorio conocido como Palestina ocupada.

La campaña de los hutíes se declaró también en consonancia con otras acciones llevadas a cabo de manera paralela por fuerzas de Irán y Hezbolá en el Líbano. La organización yemení sostuvo en un comunicado que “la operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso”, recolectó el medio. Voceros de los hutíes precisaron que sus capacidades actuales incluyen el uso de proyectiles y drones con suficiente alcance para impactar en el sur de Israel, atravesando rutas potenciales como el mar Rojo, o sobre los territorios de Arabia Saudí o Jordania.

El medio señaló que al ubicarse en Saná y otras zonas bajo control hutí, el grupo adquiere un papel estratégico tanto en la logística militar como en la dinámica geopolítica regional, en un momento en que las defensas antimisiles de Arabia Saudí y Jordania se mantienen activas ante la posibilidad de nuevos lanzamientos desde Irán. Según consignaron en su comunicación, las fuerzas hutíes aseguraron que persistirán en sus ataques “hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia”.

De acuerdo con lo comunicado por el ejército israelí y replicado por la fuente, la rápida intervención de los sistemas de defensa logró evitar el impacto del misil, sin que se hayan reportado daños ni heridos en el sur israelí. Mientras tanto, la operación fue presentada por los insurgentes yemeníes como una muestra de solidaridad con las acciones de grupos alineados con Irán, subrayando la coordinación de estas ofensivas en distintos puntos de la región.

La experiencia de los hutíes en el manejo de tecnología militar de largo alcance, mencionada por el medio, se ha visto incrementada en los últimos años, con la capacidad de lanzar misiles y operar aeronaves no tripuladas que pueden superar las defensas aéreas locales. Esta situación ha contribuido a incrementar la presión sobre los sistemas de seguridad israelíes y los dispositivos de defensa aérea de los países vecinos, que han debido ampliar su vigilancia y despliegues para interceptar posibles amenazas adicionales.

Tal como recordó la fuente, el grupo insurgente continúa siendo un actor clave en el entramado regional al apoyar directa y activamente la postura de Irán frente a Israel, así como a otros aliados de Teherán en la zona. La declaración de los hutíes finalizó con una promesa de mantener sus ofensivas hasta que sus demandas y objetivos sean alcanzados, mientras se mantenga el escenario de enfrentamientos en el área. Los acontecimientos recientes recalcan la complejidad del escenario de seguridad en Medio Oriente, donde actores no estatales, con el respaldo de potencias regionales, han intensificado su participación militar directa en los conflictos en desarrollo.