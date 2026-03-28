Bélgica celebra 40 años de los seis diseñadores que revolucionaron el mundo de la moda

Olatz Castrillo e Ignacio Blanco

Amberes, 28 mar (EFE).- Bélgica celebra el 40º aniversario del fenómeno de 'Los Seis de Amberes', el grupo de diseñadores flamencos que revolucionaron el mundo de la moda en los años 80 y convirtieron el vestir en un arte en sí mismo, con una exposición que abre sus puertas a partir de este sábado.

Hace cuatro décadas, en 1986, seis jóvenes amigos graduados de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes llevaron a un desfile internacional en Londres sus propuestas arriesgadas y vanguardistas que rompían con el estilo clásico francés, imperante en los modelos de enseñanza de aquella década.

Su paso por la capital británica, donde trabajaron juntos tres años antes de tomar caminos separados en París, despertó interés internacional por una forma más creativa y artística de hacer ropa y por una nueva idea de la moda alejada de las 'maisons' parisinas o milanesas, lo que llevó a la prensa internacional a unirles bajo el nombre de 'Los Seis de Amberes'.

En una época en la que el mundo de la moda miraba hacia Nueva York, París o Londres, los seis diseñadores situaron a la ciudad flamenca como un referente del sector.

"Surgieron en una época en la que la moda no era tan popular. No existía la alta costura ni la moda creativa en Bélgica, y ellos representaron un momento excepcional para la moda", cuenta a EFE el empresario de moda que lanzó al grupo, Geert Bruloot, hoy comisario de la exposición que recuerda el germen, la consagración y la huella de los diseñadores en el Modemuseum de Amberes (MoMu).

El comisario resalta que la muestra enseña a los visitantes los seis estilos diferentes de cada integrante. "Se influenciaban mutuamente, se retaban entre sí, pero cada uno tenía su propia carrera, su propia visión, su propia historia que contar", explica.

Dirk Bikkembergs elevó la moda deportiva a la categoría de lujo, creando conjuntos para después de partidos o entrenamientos, y Walter Van Beirendonck ideó un mundo de fantasía pop con un estilo experimental, colorido y provocador que incorporaba mensajes políticos y sociales.

Dries Van Noten creó "un universo de elegancia", influenciado por una variedad de tejidos de otros países como India y, aunque las fotografías de sus diseños "dieron la vuelta al mundo", nunca publicitó sus desfiles de moda, según relata el comisario. Por su parte, Dirk Van Saene destacó por su fuerte estilo artístico y conceptual.

Marina Yee, fallecida en noviembre de 2025, es para Bruloot "la artista más grande y bohemia de todas", destacada por su excéntrica apuesta por la moda sostenible antes de que fuera tendencia. Por último, la exposición reconoce el trabajo de Ann Demeulemeester y su "oscuro universo romántico", en el que el color negro y la elegancia son protagonistas.

"El grupo de 'Los seis de Amberes' siguió adelante sin que ninguno de nosotros lo alimentara. Y eso es lo bonito, esa es la historia enigmática que no se puede repetir en la moda contemporánea", recuerda.

Cuatro décadas después, Walter Van Beirendock es el único que continua al mando de su marca, que aún desfila en pasarelas internacionales, y las firmas de otros como Ann Demeleumeester o Dries Van Noten siguen en activo.

La ruptura con lo establecido y la transgresión que caracterizaron a 'Los Seis de Amberes' sentaron un precedente en la industria que inspiró a toda una generación de diseñadores. "Recuerdo, cuando tuvieron ese gran avance, que a nivel internacional muchos jóvenes estudiantes de todo el mundo querían estudiar en esta academia", dice Bruloot.

Allí, en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, estudiaron después consagrados diseñadores como el belga Martin Margiela o el georgiano Demna Gvasalia, actual director creativo de Gucci (antes en Balenciaga).

Además, otros reconocidos creadores aprendieron de la mano de 'Los Seis de Amberes', como el belga Raf Simons, el actual codirector creativo de Prada, que dio sus primeros pasos con Walter Van Beirendonck.

Bruloot resume que 'Los Seis de Amberes' destacaban por "crear con emoción" cada uno de sus diseños, frente a la visión comercial del sector actual de la moda. "¡Había tanta emoción en el ambiente!. Era fantástico. Así era la moda en el pasado!", recuerda. EFE

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