El PP reclama un plan actualizado contra la violencia en el deporte y revisar la eficacia de las sanciones

El crecimiento significativo de delitos contra la libertad, como amenazas, coacciones y acoso en los estadios españoles, ha llamado la atención de distintos sectores políticos y sociales. Este tipo de infracciones sumaba 77 casos en 2018 y ha alcanzado los 163 incidentes hasta septiembre de 2025, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) citados por Europa Press. El Partido Popular (PP), basándose en estas cifras, ha subrayado la necesidad de respuestas más firmes por parte de las autoridades para revertir la tendencia de inseguridad en los eventos deportivos del país.

De acuerdo con información difundida por Europa Press, el Grupo Popular presentó una propuesta formal en el Congreso donde insta al Gobierno a crear un plan actualizado para combatir la violencia en el deporte. Entre las acciones sugeridas figura la revisión del sistema sancionador actual y el endurecimiento de las penas si se considera insuficiente la respuesta punitiva ante los episodios violentos. El PP destaca que el total de delitos contra las personas y contra la libertad dentro de los estadios ha pasado de 575 en 2018 a 969 en septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 68,52%. Este aumento incluye homicidios dolosos, lesiones y riñas tumultuarias, así como otros delitos graves. Los delitos de lesiones, particularmente, crecieron de 466 en 2018 a 759 hasta septiembre de 2025 en estos espacios deportivos.

El documento presentado en el Congreso revela también inquietud por la lentitud en la aprobación de la Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia. El PP sostiene que esta legislación pendiente debería emplearse para reforzar la prevención y la lucha contra los comportamientos violentos y discriminatorios en los recintos deportivos. Europa Press recoge que se advierte sobre el panorama de inseguridad que afecta al deporte español a raíz de la persistencia de estas conductas, lo que, según la iniciativa, hace imprescindible fortalecer tanto los sistemas de prevención como la coordinación institucional y la respuesta sancionadora.

En su propuesta, el Grupo Popular reclama que el Ejecutivo elabore en un plazo máximo de seis meses un informe detallado y actualizado sobre la evolución de la violencia en eventos deportivos, especificando datos según la disciplina, la categoría y el ámbito territorial en que ocurren los delitos. Este informe permitiría en su opinión obtener una visión precisa de las tendencias y los focos de riesgo.

Entre las recomendaciones que acompañan a la petición, el PP también considera imprescindible evaluar la eficacia del sistema sancionador vigente en materia de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el ámbito deportivo. Se solicita definir indicadores de impacto y crear sistemas de revisión que permitan, si corresponde, proponer reformas normativas pertinentes para ajustar el régimen sancionador. Europa Press destaca que la formación popular pide un análisis sistemático de la utilidad y los resultados de las medidas actualmente en vigor.

Otra de las demandas consignadas en la iniciativa presentada ante el Congreso implica una mayor coordinación entre el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y las Comunidades Autónomas. El objetivo principal de este refuerzo es mejorar la respuesta institucional ante incidentes violentos y lograr una mayor homogeneidad en los protocolos de actuación en todo el territorio nacional.

El PP, según informó Europa Press, incluye la promoción de campañas de sensibilización específicas dirigidas tanto a clubes deportivos como a federaciones, familias y menores. Estas campañas estarían orientadas a difundir valores de convivencia y promover la tolerancia cero frente a comportamientos violentos, como parte de una estrategia formativa y preventiva.

Las medidas propuestas abarcan, además, el refuerzo de los controles de acceso a los recintos y la mejora de los protocolos de prevención y actuación para garantizar la seguridad de los aficionados. El PP plantea la necesidad de avanzar tanto en la investigación deportiva como en estudios sociales sobre la violencia en el deporte, con el fin de orientar futuras políticas públicas y desincentivar la reincidencia y la proliferación de conductas delictivas en los estadios.

El debate sobre la violencia en el deporte español vuelve al centro de la agenda institucional luego de sucesivos episodios y el notable incremento estadístico de infracciones en los últimos años. La falta de avances normativos y de mecanismos de coordinación más efectivos, según consignó Europa Press, sostiene la preocupación por la integridad física y emocional de quienes asisten a los eventos deportivos. La propuesta popular insta a que se adopten medidas urgentes tanto en el plano legislativo como en la aplicación de políticas transversales para devolver la tranquilidad a los estadios del país.