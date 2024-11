Tamara Gorro envía un mensaje a Isabel Pantoja para que reaccione al desgarrador relato de Isa Pi

Tamara Gorro ha sido la última en reaccionar al desgarrador relato de Isa Pi sobre los durísimos episodios de las tijeras y la manguera que vivió en Cantora cuando tenía 16 años y su madre descubrió que tenía un móvil a escondidas para poder hablar con su novio. Fuera de sí, Isabel Pantoja la habría perseguido por la casa antes de arrinconarla y cortarle el pelo a trasquilones mientras la amenazaba con devolverla a Perú. La tonadillera no se habría quedado ahí, ya que habría llamado a Kiko Rivera, que se habría presentado en la finca y, buscando quitarle el teléfono, habría ordenado a su hermana que se quitase la ropa para regalara con una manguera en pleno invierno.

La influencer ha reaparecido en un evento de la firma cosmética de la que es embajadora, Clinique, y no ha dudado en pronunciarse sobre lo relatado por Isa Pi, lanzando un desesperado mensaje a la cantante de 'Se me enamora el alma' para que reaccione públicamente y aclare si lo que cuenta su hija es verdad.

"A mí lo de Isa me ha tocado, yo creo que a todos, porque nadie esperaba esto. Yo escucho a cualquiera contar con tanto dolor y se me pone la piel de gallina. Es que esa niña tiene un trauma de por vida. Entonces yo lo que más le deseo a ella es que sea tan feliz, claro. Y me gustaría como espectadora escuchar a Isabel Pantoja. Decir solamente, 'miente' que yo no lo dudo, 'miente o dice la verdad', pero tiene que pronunciarse. Es algo muy gordo, es algo muy gordo. Es un sufrimiento, es que es algo horroroso" ha expresado impactada, pidiendo a la artista que de un paso al frente y se pronuncie sobre las desgarradoras declaraciones de su hija.

"No sé si es porque ella siempre ha optado por el silencio, pero es algo muy duro, ¿eh? Es una acusación muy dura, ¿eh? Ojo, que es la vivencia de la niña, y tiene todo el derecho a contar lo que quiera. Es así. Y no vale, 'claro, se sienta a la cuenta y cobra dinero'. Pues mira, cariño, pues lo está ganando. Ya está. Pero, guau" añade, aplaudiendo la valentía de Isa de haber compartido los momentos más dramáticos que vivió con su familia.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Tamara desvela que este año es especialmente complicado para ella por el fallecimiento de su 'yayo', pero siempre pensando en sus hijos porque "no quiero que noten la soledad", pasará las fiestas con su exmarido, Ezequiel Garay. "Ni él ni yo tenemos pareja, por lo tanto probablemente lo pasemos juntos otra vez" desvela, asegurando que cuando alguno de los dos rehaga su vida las cosas no tienen por qué cambiar ya que seguirán siendo una familia.

Algo que ella no se plantea por el momento: "No es que esté abierta al amor, no quiero buscar a nadie, no quiero nada. Pero es que a mí desde el 2 de marzo, que siempre saco el tema de mi abuelo, la vida me ha cambiado para peor, porque no le tengo, pero para mejor, porque ahora vivo cada instante. Entonces, claro... hay que vivir".

Sin embargo, no cierra la puerta definitivamente a una reconciliación con Garay. "Nos habéis reconciliado 25.000 veces. Nunca se sabe, no se sabe qué me va a pasar mañana contigo, la vida no se sabe. Pero por ahora Tamara está soltera, Ezequiel, hasta hace media hora, creo que sí. Voy a vivir, no sé qué me va a pasar, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir" confiesa.

Y si el día de mañana tiene otra pareja, "mis hijos tienen un papá, el padre que yo he elegido. El día que montamos el árbol de Navidad y nos dimos un super abrazo. Me emocioné al poner el árbol, y me abrazó y para disimular con los niños. Eze me abrazaba como diciendo, 'venga'. Y hace Shaila '¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?' Nueve años. ¿Eh? Como diciendo, 'aire, aire, a ver qué está pasando'. Son muy listos, sí, sí, sí. ¿Tú te piensas que yo puedo ligar así?" asegura entre risas.