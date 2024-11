Starbucks ofrece una mirada a la vida regular en Corea del Norte

(Bloomberg) -- Para aquellos curiosos sobre cómo es vivir en Corea del Norte, Starbucks ofrece a sus clientes del sur la posibilidad de echar un vistazo al país más hermético del mundo mientras saborean un latte.

Una nueva cafetería de Starbucks Coffee Korea Co. en una torre de observación en la ciudad surcoreana de Gimpo da la oportunidad de “contemplar” la vida normal de un pueblo en el condado de Gaepung, al otro lado de la frontera, según una invitación enviada por el gobierno local. El sitio, originalmente conocido como la Colina 154, fue donde ocurrió una encarnizada batalla durante la Guerra de Corea de 1950-53.

El condado en la parte norte está formado principalmente por viviendas y algunas granjas, aunque como región fronteriza también puede tener presencia militar. La orilla del río en el lado norcoreano está a más de una milla (1,6 kilómetros) de distancia del Starbucks, por lo que se requieren prismáticos para ver lo que ocurre en el país vecino.

Corea del Norte acostumbra a mostrar su poderío militar a través de sus lanzamientos de misiles y otros actos coreografiados. Pero el misterio rodea a la vida de los civiles norcoreanos. Pyongyang planea abrir en diciembre sus fronteras al turismo general por primera vez desde la pandemia, pero estas visitas están estrictamente controladas y muchos extranjeros tienen prohibida la entrada.

La cafetería, con capacidad para 30 personas, se inauguró el viernes en la torre de observación del Ecoparque de la Paz de Aegibong y ofrece una vista panorámica del río Jogang, que separa las dos naciones, según la invitación. Forma parte de los planes de la ciudad para convertir Aegibong en una atracción turística mundial, aprovechando su importancia histórica y estratégica durante la Guerra de Corea. Unas 135.000 personas han visitado el parque en los 10 primeros meses de este año, un 24% más que en el periodo de hace un año.

Starbucks Korea, que es propiedad mayoritaria de E-Mart Inc. una unidad del gigante minorista coreano Shinsegae Group, declinó hacer comentarios. La empresa eligió el lugar por su importancia histórica y su paisaje, dijo un portavoz del gobierno de la ciudad de Gimpo en un correo electrónico a Bloomberg News. Añadió que Starbucks es la única empresa de alimentación y bebidas que opera en ese lugar.

Pero ni siquiera este sereno parque ecológico es ajeno a la hostilidad entre los dos países.

Hace casi una década, Corea del Sur demolió una torre navideña en Aegibong, lo que Corea del Norte calificó entonces como una forma de guerra psicológica. El año pasado, sin embargo, el Sur restableció un evento de iluminación a gran escala en forma de árbol de Navidad en Aegibong.

Las tensiones entre los dos países han estado creciendo. El líder norcoreano Kim Jong Un ha estado presionando para romper los lazos con su vecino, descartando la posibilidad de una reunificación pacífica. En las últimas semanas, el régimen de Kim ha volado partes de los enlaces por carretera y ferrocarril que conectan los dos países y ha enviado miles de globos con papel de desecho y colillas de cigarrillos. Pyongyang también ha enfadado a Corea del Sur y a sus aliados al enviar tropas a Rusia para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania.

Nota Original: Starbucks Offers Glimpse of North Korean Life From New Cafe

--Con la colaboración de Jon Herskovitz.

