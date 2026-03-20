¿Cómo estará el clima en Panamá?

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este viernes 20 de marzo en Panamá.

En Panamá se pronostica una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 81% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 62% en el transcurso del día y del 57% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.