Irán acusa a Reino Unido de "participar en la agresión" por autorizar a EEUU a usar sus bases

El derecho a la defensa frente a ataques extranjeros y la referencia al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas figuran entre los argumentos centrales expuestos por Irán en su reacción a los recientes acontecimientos en el conflicto de Oriente Próximo. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Irán ha respetado la soberanía de los países vecinos y advirtió sobre la presencia de bases estadounidenses en estos territorios, subrayando que los ataques contra Irán se originaron desde dichas instalaciones. A partir de estas declaraciones, se señala como noticia principal la acusación formal de Irán contra el Reino Unido por permitir que las tropas de Estados Unidos utilizaran sus bases militares, lo que, según las autoridades iraníes, equivale a una participación activa en la ofensiva conjunta llevada a cabo por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Según publicó el medio Europa Press, Araqchi transmitió sus protestas directamente a la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, mediante una llamada telefónica. Durante la conversación, resaltó que las acciones de Londres serán consideradas una participación explícita en la agresión y que esto quedará registrado como un momento relevante en la historia de las relaciones bilaterales entre Irán y Reino Unido. El jefe de la diplomacia iraní expresó que su país se reserva el derecho inherente a adoptar medidas para defender su soberanía e independencia frente a ataques externos.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Irán, Araqchi condenó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel, calificándola como una violación de todas las normas y principios internacionales. De acuerdo con el medio, el funcionario iraní destacó además que la ofensiva se produjo mientras estaban en curso negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que recuerda situaciones similares ocurridas durante la ofensiva de junio de 2025.

El ministro iraní hizo referencia al asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto con otros altos cargos y personas inocentes, incluidas más de 170 estudiantes de una escuela primaria, señalando que estos hechos forman parte de los acontecimientos que ha denunciado su país ante la comunidad internacional. En sus declaraciones, Araqchi cuestionó lo que identificó como una postura parcial de Reino Unido y varios países europeos, quienes, según afirmó, han mostrado un sesgo frente a lo que denominó una agresión flagrante contra Irán.

Araqchi subrayó que las respuestas defensivas de Irán hacia Estados Unidos e Israel están amparadas en el derecho a la autodefensa previsto en la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, explicó que Irán no tiene intención de atacar a los países vecinos y mantiene el respeto a su soberanía, aunque lamentó la existencia de bases militares estadounidenses en esos territorios y responsabilizó a dichos países por no impedir que estas instalaciones sean utilizadas para lanzar ataques contra suelo iraní, reportó Europa Press.

En la misma línea, el canciller iraní condenó el ataque realizado por Israel contra el campo gasístico South Pars y criticó la ausencia de condena por parte de los países occidentales ante este evento. Añadió que, a pesar de la gravedad del ataque, esos mismos gobiernos han criticado la fuerte respuesta de Teherán, la cual incluyó el lanzamiento de misiles contra una instalación en Qatar.

El ministro sostuvo que para normalizar el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz es imprescindible que cesen los ataques de Israel y Estados Unidos. Además, insistió en que Reino Unido y el resto de países occidentales deberían abstenerse de todo tipo de cooperación militar y mediática con Washington y el gobierno israelí, según detalló Europa Press.

Las cifras de víctimas reportadas dan cuenta de la magnitud del conflicto. Según las autoridades de Irán, la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos ha dejado más de 1.200 muertos. Por su parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, estimó que el número de fallecidos supera los 3.000, en su mayoría civiles, consignó también el medio Europa Press.

Los recientes acontecimientos y las declaraciones cruzadas reflejan el deterioro en las relaciones bilaterales entre Teherán y Londres, mientras la crisis en Oriente Próximo sigue escalando y provocando posiciones encontradas entre gobiernos y actores internacionales.