Le Pen aumenta presión a Barnier y le pone plazo hasta el lunes

(Bloomberg) -- La líder de extrema derecha Marine Le Pen, que tiene una gran influencia en el dividido Parlamento francés, dio al primer ministro, Michel Barnier, hasta el lunes para cumplir con sus “líneas rojas” presupuestarias antes de decidir si derriba al gobierno.

La Agrupación Nacional de Le Pen exige que Barnier modifique sus planes fiscales para 2025, que incluyen ajustes por €60.000 millones (US$63.500 millones). Quiere que abandone una propuesta para reducir los reembolsos de medicamentos, establezca una moratoria sobre los impuestos nuevos o más altos para la mayoría de las personas, indexe las pensiones a la inflación a partir del 1 de enero y promulgue políticas más duras en materia de migración y delincuencia.

El primer ministro, que el jueves acordó descartar el aumento de los impuestos a la electricidad, una de las principales demandas de la Agrupación Nacional, tendrá que aprobar la parte de la seguridad social del nuevo presupuesto a más tardar el lunes.

Los legisladores de la oposición han amenazado con presentar una moción de censura, y si el partido de Le Pen decide apoyarla, el gobierno podría caer el mismo miércoles.

“Todavía hay dificultades”, dijo Le Pen sobre el presupuesto de Barnier en declaraciones al diario Le Monde. “Tiene hasta el lunes”.

El primer ministro sostuvo el viernes durante un viaje a Limoges, en el centro de Francia, que está hablando con todos los partidos en un espíritu de “respeto y diálogo”. Esto incluyó una larga discusión con Le Pen el lunes, así como conversaciones con líderes comunistas, socialistas y verdes posteriormente en la semana.

“Seguimos mejorándolo, ajustándolo, como dije ayer, para tener en cuenta los votos, las peticiones de los diferentes grupos, y no solo de un grupo, sino de todos los grupos”, señaló sobre el presupuesto, añadiendo que el objetivo es “encontrar un equilibrio que nos permita mantener esta ambición de reducir el déficit para poder reducir algún día nuestra deuda”.

La perspectiva de una moción de censura ha empujado a los inversionistas a vender activos franceses, lo que ha elevado los costos de endeudamiento del país en comparación con sus pares europeos. Los rendimientos de los bonos franceses de referencia a 10 años son ahora similares a los de Grecia.

Barnier dijo que Francia ya no puede pedir prestado dinero a “tasas razonables” y que los pagos de intereses sobre su deuda se dispararán hasta los €60.000 millones el próximo año.

“Preferiría que este dinero se invirtiera en la industria, la agricultura, la seguridad y la educación”, dijo a los periodistas.

Nota Original: France’s Le Pen Boosts Budget Asks Ahead of Monday Deadline (3)

Traducción editada por Paulina Munita

--Con la colaboración de Jenny Che, Alice Gledhill, Zoe Schneeweiss y Alessandra Migliaccio.

