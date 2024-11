Bordalás: "Nadie tiene derecho a poner en tela de juicio o a dudar de Ancelotti"

Getafe (Madrid), 29 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, defendió la figura de Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid al que se enfrentará este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu, y consideró que nadie tiene derecho a ponerle en tela de juicio o a dudar de él.

"No tengo que defenderle, para nada, no veo motivo para ello. Ahí está su trabajo, su currículum, y nadie tiene derecho a poner en tela de juicio o a dudar de Ancelotti. La exigencia del Real Madrid es enorme, pero hay que tener en cuenta que la pasada temporada, con lesiones de jugadores importantes, todo el mundo sabe de lo que fue capaz. Y este año, también con lesiones, el equipo está vivo en todas las competiciones y no veo motivos para poner en tela de juicio absolutamente nada", dijo en rueda de prensa.

"Mi relación con él es especial, le tengo una admiración profunda por lo hecho en el Real Madrid y por sus logros como profesional. Sé lo difícil que está esta profesión, ser entrenador del Real Madrid, y él lo ha ganado absolutamente todo. Viene de ganar en Leganés de manera clara y con mucha solvencia y no creo que esté en un mal momento", declaró.

Lo mismo pensó de Kylian Mbappé, a quien consideró "un jugador de primer nivel" al que pocos pueden igualar y que "en cualquier momento decide partidos". El francés será el principal referente ofensivo del Real Madrid en ausencia del brasileño Vinicius: "Me gustaría, como deportista, que estuviera porque es un magnífico jugador. Como aficionado y deportista, cuando te enfrentas a los mejores, eso te hace ser mejor".

Bordalás afirma que su equipo "está bien" y "ha trabajado fenomenal" al tiempo que considera que "hay que ser optimistas en cuanto a la actitud" porque el equipo "está con ganas": "Estoy convencido de que va a darlo absolutamente todo, como ha hecho en cada partido durante toda la temporada".

Asimismo consideró que el choque es "tremendamente complicado, difícil por todo": "Por lo que es el Real Madrid, por el escenario, por todo. Sabemos que este tipo de partidos llaman muchísimo la atención, movilizan por lo que significan y tenemos que estar al máximo nivel. El equipo está bien, no tengo duda de que lo va a dar absolutamente todo, y vamos a ver a un Getafe que se va a exigir y va a intentar hacer un buen partido".

El entrenador confirmó las bajas de Djené, Yildirim, Aleñá y Mayoral y asegura que saldrán a llevarse los tres puntos pese a tener "a uno de los mejores si no al mejor equipo". "Siempre preparamos los partidos para ganar, sea quien sea el rival. Sabemos de la dificultad por el rival enfrente y el escenario, pero siempre en nuestra mente está la posibilidad de ganar y hacer un gran partido para conseguir la victoria", dijo.

También recordó la única victoria del Getafe en el Bernabéu, en el año 2008: "Eso no deja de ser historia y la historia no gana ni pierde partidos. Cada partido es diferente, son situaciones distintas; cada temporada tiene sus peculiaridades y vamos a afrontar cada partido para intentar ganar, sabiendo que es muy difícil. Es lo que intento transmitir, trasladar en cada entrenamiento, ser mejores y crecer para afrontar la competición".

En cuanto al delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, manifestó: "El futuro se lo marca cada uno. Estoy muy contento por el chico, porque los delanteros viven del gol, porque es el primero con la camiseta del Getafe. Significa mucho para él y para nosotros. A los jóvenes siempre les digo que tienen que trabajar duro y mejorar, que están en un equipo pequeño como el Getafe, pero que trabajamos para crecer y nos pueden ayudar".

"Si crece como creemos, estoy convencido de que el futuro le deparará poder jugar en su selección. Ojalá sí porque eso significará que está haciendo bien las cosas en el Getafe y espero que pueda acudir a su selección, que es lo máximo a lo que aspira cualquiera", declaró. EFE