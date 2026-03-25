La estadounidense Mikaela Shiffrin iguala un récord con la conquista de su sexto título de la Copa del Mundo

Con 31 años, Mikaela Shiffrin observó emocionada el desenlace de la última prueba de la temporada en Noruega, después de haber remontado posiciones clave en el eslalon gigante final de Hafjell. Apenas cruzó la meta y confirmó su clasificación entre las quince primeras, la esquiadora estadounidense se dio cuenta de que acababa de igualar la marca de seis títulos de la Copa del Mundo que ostentaba la austriaca Annemarie Moser-Pröll. Según publicó el medio que dio seguimiento a la competencia, la emoción de Shiffrin fue evidente cuando supo que el título ya era suyo, tras superar la amenaza de la alemana Emma Aicher en una jornada con alta tensión.

El medio detalló que Shiffrin debía mantenerse entre las mejores quince para asegurar el título absoluto, luego de que Emma Aicher aumentara la presión sobre la estadounidense al ubicarse en tercer puesto al término de la primera manga. Con esta situación, Aicher necesitaba una victoria en la prueba y que Shiffrin terminara decimosexta o peor. Sin embargo, la esquiadora estadounidense logró remontar desde la decimoséptima posición y selló su presencia en el grupo de las quince mejores antes de que Aicher compitiera. Tras el descenso de la alemana y su duodécimo puesto, quedando solo dos centésimas por detrás de Shiffrin, la estadounidense confirmó su sexto Globo de Cristal.

De acuerdo con la información consignada en la prensa internacional, la canadiense Valerie Grenier se adjudicó el triunfo en la última carrera, en una jornada donde Mina Fürst Holtmann, de Noruega, acabó en segundo lugar, a 0,43 segundos de la vencedora. La austriaca Julia Scheib se ubicó en la tercera posición, resultado que le permitió asegurar el título de la especialidad gigante con anticipación.

En la recta final del campeonato, la distancia entre Shiffrin y Aicher se redujo de 95 a 45 puntos durante las dos primeras pruebas en Noruega, como informó la prensa especializada. No obstante, con su desempeño en el eslalon, la estadounidense amplió la brecha hasta una ventaja final de 87 puntos y cerró la temporada en lo más alto de la clasificación general. Además, la suiza Camille Rast, quien es la única en haber superado a Shiffrin en eslalon esta temporada, terminó en la tercera posición de la tabla acumulada.

Tal como publicó el medio en sus coberturas, Shiffrin sumó 980 de los 1.440 puntos que acumuló esta temporada gracias al eslalon, ganando nueve pruebas y obteniendo el segundo puesto en la restante. Esto le permitió establecer un récord adicional al alcanzar su noveno título en la disciplina, sumado a las 110 victorias en la Copa del Mundo que también constituyen una marca histórica. El mes anterior, la estadounidense también consiguió la medalla de oro olímpica en eslalon, consolidando una temporada de logros destacados.

En declaraciones difundidas por los medios, Shiffrin expresó: “Es muy emotivo, esto resume toda una temporada de trabajo y lucha”. Al referirse a su rival Emma Aicher, la esquiadora estadounidense destacó: “Esquía de maravilla. Ella puede hacerlo. Eso es lo genial del esquí, que todo es posible”.

El seguimiento periodístico relató que el desempeño de Emma Aicher, de 22 años, generó expectativas luego de su posición favorable en la primera manga, pero un error en la segunda la relegó al duodécimo puesto, dejándola fuera de la disputa directa del título. Por su parte, Julia Scheib, que finalizó tercera en la última prueba, ya había asegurado con anticipación el título de la especialidad de gigante, y la temporada concluyó con la consolidación de Shiffrin en la cima de la escena mundial del esquí alpino femenino.

El medio especializado enfatizó que, aunque Shiffrin logró recuperar la ventaja ante la ofensiva final de Aicher, la regularidad de la estadounidense a lo largo de la temporada resultó determinante. Con este logro, Shiffrin igualó el récord histórico de Annemarie Moser-Pröll, una referencia en el esquí alpino internacional, sumando así otro hito a su palmarés al cerrar una campaña caracterizada por la competencia estrecha y el dominio en las pruebas técnicas.