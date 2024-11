Ana Herminia revela si irá a 'Supervivientes 2025' tras el "no" de Carlo Costanzia

Inseparables tras darse el 'sí quiero' el pasado 17 de octubre, Ana Herminia y Ángel Cristo han disfrutado de una comida para dos en un restaurante de la capital ajenos a la nueva polémica que protagoniza Bárbara Rey, que ha negado que se haya hecho ningún retoque estético después de que la revista 'Lecturas' haya revelado que se habría sometido a un lifting y a una blefaroplastia para lucir más radiante que nunca, acompañando su exclusiva de unas imágenes de la vedette con mascarilla, capucha y gafas de sol de incógnito por Madrid tras su presunto paso por quirófano.

No es el único tema por el que Bárbara está de actualidad, ya que como ella misma ha dejado claro, no ha presentado ninguna demanda para poder ejercer de abuela, sino que le gustaría llegar a un acuerdo con su hijo para poder disfrutar de su nieta sin tener que acudir a la Justicia.

Un movimiento al que ha reaccionado con ironía Ángel, que ha asegurado que "mejor no decir nada" porque "todo loque uno diga puede ser utilizado en tu contra".

A pocas semanas de la Navidad, Ana Herminia nos ha contado que son unas fiestas que le "encantan" y planean pasarlas "con la familia" -en la que no incluyen ni a Bárbara ni a Sofía Cristo- en Madrid, mientras el hijo de la vedette ha vuelto a tirar de su fino sentido del humor para confesar que él es más "de Mamá Noel, no de papá".

Ante los rumores de que Carlo Costanzia podría convertirse en el concursante estrella de la próxima edición de 'Supervivientes' -algo que Alejandra Rubio ha negado rotundamente- Ángel ha querido darle un divertido consejo: "Que se lleve un móvil en el culo".

Después de pasar una semana con su marido en Honduras, ¿Ana Herminia se lanzaría a vivir la aventura en 2025? Como confiesa, "Supervivientes me hubiese encantado, pero yo no puedo. La salud no me lo permite, pero me hubiese encantado. Una buena experiencia". "Soy guerrera en eso y no me callo ni bajo las piedras" ha asegurado entre risas, dejando claro que nos hemos perdido a una gran concursante con ella.