Laura Madrueño analiza su momento profesional

Laura Madrueño se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros conocidos más relevantes de la televisión y, como no podía ser de otra manera, no pudo faltar a la fiesta de Navidad que organizaba hace unos días la productora Cuarzo.

Allí, la presentadora explicó que "no soy muy navideña", pero aprovechará esos días para estar "con mi familia, sobre todo intentando aprovechar todo ese tiempo que hemos estado fuera en Honduras, ya que apetece mucho estar en casa con la familia comiendo rico".

En cuanto al momento profesional que vive, explicó que está "muy bien" porque "'Supervivientes' este año ha sido increíble, tanto 'Supervivientes' como luego el 'All Stars', que ha sido también algo nuevo y ahora también muy contenta en 'Gran Hermano', o sea que no puedo pedir más, estoy feliz".

Por eso, el único deseo que tiene para el 2025 es "seguir igual, si te soy sincera me quedaría igual que estoy súper contenta ahora mismo en un buen momento profesional".

Además, explicaba que en estos momentos se encuentra "muy contenta en mundo reality" porque "estoy más tranquila" aunque también "he echado mucho de menos informativos en este momento, encima con todo lo de la DANA que ha ocurrido pues sí que he tenido una sensación a veces un poco amarga de no estar en el sitio que debería porque han sido tantísimos años al pie del cañón en informativos y en el tiempo, pero bueno, son etapas nuevas".