La 70 sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN refuerza el apoyo a Ucrania

Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).- El apoyo a Ucrania se está reforzando en la 70 sesión anual de la Asamblea Parlamentaria (AP) de la OTAN que se realiza en Montreal (Canadá), según explicaron a EFE este domingo parlamentarios de la delegación española.

El presidente de la delegación de España en la reunión, el senador del Partido Popular Fernando Gutiérrez, declaró a EFE que "el apoyo a Ucrania se mantiene porque una victoria de (Vladímir) Putin no es una buena opción para los países aliados. Por eso se está reforzando ese apoyo en todos los niveles ".

Gutiérrez añadió que aunque la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. no está siendo tratada de forma explícita en la reunión, los alrededor de 270 parlamentarios de los 32 países de la OTAN presentes en Montreal "están curiosos sobre lo que pueda pasar".

"Se asume que no va a haber grandes cambios y se enfatiza en mantener el apoyo a Ucrania. No creo que un cambio de administración en Estados Unidos modifique esto. Incluso el presidente Trump tendrá que tener en cuenta los intereses industriales y de defensa al tomar sus decisiones", añadió Gutiérrez.

De forma similar se expresó el senador por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y vicepresidente de la delegación española, César Mogo.

"El tema de Trump está presente, se ve con cierta inquietud, pero no ha sido determinante en los debates que he visto", dijo.

"No hay un cambio de orientación en el marco de los debates sobre la guerra que es el apoyo a Ucrania. No he visto estallar un debate fatalista sobre las cuestiones de la presidencia de Trump en cuanto a un cambio de la guerra", añadió.

Este domingo, la Asamblea Parlamentaria trató una resolución redactada por la diputada canadiense Julie Dzerowicz que demanda a los países aliados a "mantener y profundizar el apoyo a Ucrania en su lucha contra el uso, por parte de Rusia, de la violencia sexual".

La resolución, que será presentada para su aprobación en la sesión plenaria del lunes, también solicita "ayudar a las víctimas y supervivientes, así como a los tribunales ucranianos para que busquen reparaciones por estas atrocidades".

También este domingo, los parlamentarios adoptaron una resolución para incrementar los esfuerzos de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) para usos civiles y militares.

“La inteligencia artificial transformará las formas en que las guerras se desarrollan y el liderazgo en IA es crucial para mantener la ventaja tecnológica de la OTAN y asegurar el uso responsable de la IA en el dominio militar", señala la resolución.

Fernando Gutiérrez y César Mogo también destacaron que este domingo los parlamentarios trataron la situación en el "flanco sur" de la OTAN, en concreto en África, donde Rusia y China mantienen una creciente actividad.

Un informe discutido hoy destaca los beneficios económicos y geopolíticos que los dos países están obteniendo a través de sus actividades en el "sur global".

Gutiérrez reconoció que una de las conclusiones de las acciones en los últimos años de Rusia es su capacidad para operar en múltiples áreas del mundo de forma simultánea.

"Es sorprendente que un país con unos 140 millones de habitantes y un PIB apenas superior al de España sea capaz de mantener este esfuerzo, no solo en la guerra ucraniana sino también expandiéndose globalmente, a pesar de las sanciones", dijo.

La 70 reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, la primera que se celebra desde la cumbre celebrada en julio en Washington, se inició el viernes y concluye este lunes con una sesión plenaria en la que aprobarán varios informes y resoluciones con recomendaciones para la alianza militar en 2025.

En la sesión plenaria intervendrá el subdirector en funciones de la OTAN, Boris Ruge. EFE