Con más de 650 títulos, los autores peruanos coparán la 50 Feria del Libro de Buenos Aires

Buenos Aires, 26 mar (EFE).- La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará del 23 de abril al 11 de mayo en la capital argentina, tendrá por primera vez en su historia a un país invitado de honor: Perú, que participará con una delegación de casi 60 autores y 650 títulos con el objetivo de reforzar los lazos culturales entre ambos países a través de la literatura.

Bajo el lema "los caminos que nos unen", inspirado en el 'Qhapaq Ñan' - la red vial del imperio inca que conectaba distintas regiones de América del Sur y que sirve como metáfora del diálogo cultural entre ambos países- Perú desarrollará en un pabellón propio de 500 metros cuadrados una serie de actividades para mostrar la diversidad de su oferta editorial.

"De alguna manera hoy ese camino inca de piedras, que unió desde Argentina hasta Colombia, se ha convertido a través de los libros en un camino de papel y tinta, que nos ayuda a tender puentes entre las diversas culturas de nuestros países", afirmó este jueves el embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano Burga, en un encuentro con periodistas en el que se anticiparon novedades del evento.

El diplomático aseguró que la invitación por parte de la Feria del Libro de Buenos Aires es un "reconocimiento, pero también muestra la relación tan estrecha de Perú y Argentina, que formalmente tiene 200 años, pero que se remonta a muchos años atrás".

Entre los autores peruanos confirmados figuran Katya Adaui, Renato Cisneros, Alonso Cueto, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Dante González Vigil, María Belén Milla Altabás, Luis Nieto Degregori, Karina Pacheco, Giovanna Pollarolo, José Carlos Yrigoyen y Carlos Yushimito.

Según anticipó el embajador, el evento contará además con una instalación inmersiva y digital sobre la obra de Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025.

En su 50 aniversario, la feria espera convocar a más de un millón de visitantes que podrán participar de más de 1.500 actividades y escuchar a dos escritores internacionales ganadores del Premio Nobel de Literatura: el sudafricano John Maxwell Coetzee y el chino Mo Yan.

Serán parte de la feria, además, el español Arturo Pérez-Reverte, el cubano Leonardo Padura, el francés Benoît Coquil, el surcoreano Kim Ho-yeon, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la chilena Nona Fernández y la escritora y música brasileña Adriana Calcanhotto, entre otros.

El director de la feria, Ezequiel Martínez, señaló durante la presentación de este jueves que el evento será inaugurado con un conversatorio entre las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Selva Almada, y resaltó que esta edición tendrá un foco importante en el impacto de la Inteligencia Artificial en la literatura.

La feria incluirá además actividades especiales por los 50 años del evento, incluyendo una muestra de libros prohibidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) y un homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte. EFE