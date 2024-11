Fintech brasileña Nubank estaría evaluando cambiar su domicilio legal al Reino Unido

(Bloomberg) -- La empresa brasileña de tecnología financiera Nu Holdings Ltd. está evaluando la posibilidad de trasladar su sede legal al Reino Unido, en una medida que representaría una importante victoria en la campaña británica para alentar a más empresas tecnológicas a instalarse en el país.

El banco digital ha estado trabajando con el gobierno británico en los planes, que se discutieron el martes como parte de un conjunto más amplio de acuerdos entre Brasil y el Reino Unido en el marco de la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, según fuentes con conocimiento de las conversaciones.

El cambio de domicilio no se incluyó en un anuncio conjunto de los dos gobiernos redactado el martes, ya que aún estaba pendiente la aprobación de la autoridad británica HM Revenue & Customs, según dos de las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información de carácter privado.

“Nubank revisa continuamente su estructura jurídica corporativa para alinearla con la huella de sus operaciones”, indicó un portavoz de la compañía en un comunicado. “En este momento, no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la redomiciliación de Nu Holdings Ltd. ni de ninguna otra entidad jurídica dentro de nuestro grupo. Como empresa que cotiza en bolsa, estamos comprometidos con la transparencia y seguiremos los protocolos de comunicación estándar en caso de que se tome alguna decisión de este tipo”.

Nubank, cuyo holding tiene actualmente su sede en las Islas Caimán y cotiza en la Bolsa de Nueva York, se convirtió recientemente en el banco más valioso de América Latina. Si bien su sede corporativa permanecería en São Paulo (Brasil), el cambio de domicilio legal al Reino Unido se consideraría un gran logro en los esfuerzos del primer ministro británico, Keir Starmer, por atraer más empresas tecnológicas e inversiones al país.

El mes pasado, el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido anunció la apertura de una oficina para acelerar las aprobaciones de nuevas tecnologías. El nuevo organismo, denominado Oficina de Innovación Regulatoria, tiene como objetivo reducir el tiempo que deben esperar los emprendedores para comercializar sus inventos y agilizar los obstáculos regulatorios a los que deben enfrentarse.

El gobierno laborista ha estado cortejando a las empresas tecnológicas y a los inversionistas en un momento en el que enfrenta una caída generalizada de la confianza entre las empresas, después de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, anunciara aumentos de impuestos por £40.000 millones (US$50.500 millones). Entre las medidas se incluían un alza del impuesto sobre la nómina de la seguridad social para las empresas al 15% y la reducción del umbral a partir del cual las empresas empiezan a pagar el impuesto. El gobierno también aumentó el impuesto sobre las ganancias de capital y eliminó la exención del impuesto al valor agregado sobre las tasas de las escuelas públicas.

Fundada en 2013, Nubank se ha convertido rápidamente en una de las empresas de tecnología financiera más conocidas del mundo, con su aplicación en los teléfonos de alrededor del 60% de todos los adultos brasileños. Además, cuenta con operaciones en México y Colombia.

Si bien su vertiginoso crecimiento ha ayudado a impulsar sus acciones cerca de un 60% desde principios de año, algunos inversionistas han comenzado a cuestionar la calidad y la alta valoración de su cartera de préstamos. El banco ha logrado hacerse un nombre en medio del conservador panorama bancario de Brasil, en parte mediante el otorgamiento de préstamos a prestatarios de bajos ingresos, una medida que las entidades financieras locales tradicionales habían evitado en gran medida.

Traducción editada por Paulina Munita.

--Con la colaboración de Daniel Carvalho.

