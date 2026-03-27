Rubio desmiente a Zelenski y reitera que el fin de la guerra pasa por que Ucrania y Rusia hagan concesiones

Rubio manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente ucraniano Volodímir Zelenski sobre una supuesta presión por parte de Estados Unidos para que Ucrania renuncie a la región del Donbás a cambio de garantías de seguridad. En este contexto, Rubio afirmó que “es mentira” que se haya planteado esa condición a Kiev y explicó que las garantías ofrecidas por Washington solo se activarán una vez que finalice el conflicto, sin exigir la cesión de territorio alguno. Según publicó el medio, el funcionario estadounidense reiteró que el término de la guerra depende de concesiones mutuas tanto por parte de Ucrania como de Rusia.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Rubio realizó estas declaraciones en París, justo antes de regresar a Estados Unidos tras participar en una reunión del G7. Rubio detalló que, al comunicarse con las autoridades ucranianas, Washington aclaró en todo momento que las garantías de seguridad no estaban condicionadas a la entrega de ninguna zona en particular, incluido el Donbás. El secretario de Estado estadounidense expresó que lamentaba que el líder ucraniano difundiera una versión de los hechos que no coincide con la posición oficial de Estados Unidos.

El medio indicó que Rubio, ante las preguntas de los periodistas, insistió en que la decisión de aceptar o rechazar cualquier tipo de concesión territorial corresponde exclusivamente al gobierno de Ucrania. Por otra parte, subrayó que Estados Unidos se ha limitado a transmitir la postura de Moscú, especificando que no sugieren ni apoyan la exigencia rusa, únicamente la comunican para que Kiev cuente con información sobre lo que Moscú solicita en las negociaciones.

Rubio subrayó que “la decisión, en última instancia, depende de Ucrania”, y recalcó que si alguna de las partes, ya sea Kiev o Moscú, no se muestra dispuesta a realizar concesiones, el conflicto continuará. El medio reportó que, en palabras del funcionario estadounidense, la resolución de la guerra requiere que tanto Ucrania como Rusia tomen decisiones difíciles en el marco del diálogo y la negociación.

El secretario de Estado también se refirió a las informaciones que han circulado sobre la posibilidad de que Estados Unidos desvíe armamento destinado a Ucrania para atender posibles emergencias en Oriente Próximo. Según declararon fuentes del gobierno a los medios, Rubio negó que se hayan realizado desviaciones hasta la fecha, aunque no descartó esa posibilidad si surge una “necesidad militar” o una “misión de interés nacional” para el propio país. El funcionario estadounidense enfatizó que, en caso de requerir equipamiento o municiones para el abastecimiento nacional, los intereses estadounidenses prevalecerán sobre cualquier otro destinatario de material militar.

Rubio concluyó sus comentarios señalando que la prioridad para cualquier nación debe ser la defensa de sus propios intereses y la garantía de su supervivencia. Señaló que Estados Unidos reservará su material de defensa cuando sea requerido, postura que, según él, debería ser adoptada por cualquier país que tenga como objetivo asegurar su continuidad y estabilidad.

Según reportó el medio, Rubio participó en estas conversaciones diplomáticas dentro del contexto de la reunión del G7, en la que las potencias occidentales también analizaron la evolución del conflicto en Ucrania y el papel de los aliados en el suministro de asistencia militar y garantías de seguridad, así como el impacto de la situación en otros escenarios internacionales donde puedan existir intereses estadounidenses.