Rubio estima que la guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó a sus homólogos del G7 que el objetivo de la actual ofensiva militar contra Irán es dejar a la República Islámica en una posición mucho más débil de la que ha tenido en su historia reciente, asegurando que, al concluir la operación, el régimen iraní no podrá refugiarse detrás de su armamento ni desarrollar armas nucleares. Según informó el medio, Rubio explicó estos planteamientos durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 celebrada en Francia, que terminó este viernes.

De acuerdo con lo publicado, Rubio manifestó que la guerra con Irán no se prolongará durante meses o años, sino que prevé su conclusión en “un par de semanas”. El funcionario estadounidense enfatizó que Estados Unidos ha definido desde el inicio del conflicto una serie de objetivos militares específicos. Según detalló el medio, Rubio subrayó que estos propósitos incluyen la destrucción total de la infraestructura militar iraní, contando entre los blancos las fábricas de misiles, los sitios de producción de cohetes y drones, así como la Marina de Irán.

Durante su comparecencia ante la prensa, Rubio reiteró que la presión militar se mantendrá hasta lograr privar a Teherán de su capacidad ofensiva. El medio señaló que el responsable de Exteriores insistió que su país busca poner límites claros a las acciones del gobierno iraní y disuadir, a través de la fuerza, el avance del programa nuclear del país asiático.

Rubio, citado por el medio, sostuvo que la perspectiva de que Irán obtenga un arma nuclear representa un escenario inaceptable para la administración estadounidense. “Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora. Atacan embajadas, atacan hoteles. Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear para amenazar al mundo”, afirmó Rubio, según citó el medio.

En el marco del encuentro del G7, que agrupa a los principales países industrializados, Rubio comunicó a las delegaciones presentes que su administración no prevé que la confrontación escale a un conflicto prolongado. Según publicó el medio, el secretario de Estado recalcó ante los socios internacionales que cualquier retraso en actuar enérgicamente frente al programa nuclear iraní podía traducirse en riesgos crecientes a nivel global. Rubio subrayó la postura estadounidense de no permitir que la República Islámica avance hacia el desarrollo de armamento atómico.

Sobre la estrategia militar adoptada, el medio detalló que Rubio explicó el enfoque de ataques focalizados sobre infraestructuras militares de relevancia vital para Teherán. Esta táctica, según Estados Unidos, busca incapacitar la capacidad del régimen iraní para ejecutar represalias y asegurar que quede obligado a negociar en condiciones de inferioridad estratégica. De acuerdo con lo informado, Marco Rubio señaló que la comunidad internacional debe evitar que Irán use su industria militar para reforzar posiciones regionales basadas en amenazas a la seguridad y la estabilidad.

El medio también reportó las opiniones del secretario de Estado sobre la amenaza que representa la República Islámica para intereses internacionales. Rubio justificó la magnitud de la operación por la conducta de Teherán en escenarios anteriores. Además de los ataques a instalaciones diplomáticas, mencionó episodios en los que fuerzas vinculadas a Irán han golpeado objetivos civiles y comerciales.

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio, los representantes del G7 recibieron con atención las explicaciones de Rubio y mantuvieron discusiones sobre posibles consecuencias en la región, así como la respuesta de terceras potencias. La reunión en Francia finalizó con un énfasis en la necesidad de coordinación internacional para contener el desarrollo nuclear iraní y para minimizar los efectos colaterales de la operación militar liderada por Estados Unidos.

En resumen, la administración estadounidense, en palabras de su máximo representante diplomático, vincula el fin de la guerra con la neutralización de la amenaza iraní en el terreno militar y nuclear. Como informó el medio, Rubio volvió a declarar que la intervención se mantendrá hasta impedir que Irán logre posicionarse como un actor capaz de intimidar o desestabilizar utilizando armas avanzadas, en especial las de destrucción masiva.