Catar desmiente el cierre permanente de la oficina política de Hamás en Doha

El Cairo, 19 nov (EFE).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al Ansari, desmintió este martes que las autoridades del país hayan cerrado permanentemente la oficina del grupo islamista Hamás en Doha y aseguró que los líderes del movimiento palestino no se encuentran actualmente en la capital catarí.

"Los líderes de Hamás que están en el equipo negociador no se encuentran ahora en Doha y, como sabéis, se están moviendo entre diferentes capitales", afirmó Al Ansari en una rueda de prensa desde Catar, país que suspendió hace diez días sus actividades como mediador para lograr una tregua en la Franja de Gaza.

Agregó que "la oficina de Hamás en Doha se creó para el proceso de mediación" y detalló que, "obviamente, cuando no hay proceso de mediación, la oficina en sí misma no tiene ninguna otra función".

Sin embargo, negó el cierre de la oficina del grupo islamista y enfatizó que "si se obliga a cerrar la oficina de Hamás, permanentemente, lo escucharán desde esta plataforma o en una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores" ante los rumores sobre esta cuestión.

De hecho, en la jornada de ayer, el Gobierno turco desmintió los rumores publicados en medios de que Hamás haya trasladado su cúpula a Turquía después de que el pasado día 9 de noviembre Doha suspendiera su actividad de mediador en las negociaciones entre Israel y Hamás para poner fin de la guerra en Gaza.

Al Ansari aclaró entonces que "las informaciones que circulan" acerca de un hipotético cierre de la oficina política de Hamás en Doha "no son exactas".

También Hamás desmintió el mismo día que las autoridades cataríes hubiesen pedido a sus líderes abandonar el país.

En esta jornada, el portavoz catarí reiteró que la decisión de Catar de suspender sus esfuerzos de mediación entre el movimiento de Hamás e Israel estuvo motivada por "la falta de seriedad de las partes para llegar a un acuerdo".

"Catar no aceptará seguir siendo explotado de esta forma en el marco del proceso de la mediación", agregó Al Ansari, quien remarcó que su país, desde el primer día, anunció "su disposición de hacer todo lo posible para desescalar la tensión" y poner fin al conflicto.

Asimismo, afirmó que la decisión de Catar de suspender su papel como mediador la transmitieron a las partes en conflicto diez días antes de hacerla efectiva con una condición: "Si no se llega a una solución y no vemos seriedad en este sentido, la suspensión seguirá, pero en el momento en que el estado de Catar sienta que hay seriedad, no dudará a tener un papel principal para llegar a un acuerdo".

Catar no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y, desde 2012, acoge la oficina política de Hamás en Doha, donde residen varios líderes políticos del grupo, como su exjefe Jaled Mishal o el jefe de su equipo negociador, Jalil al Haya. EFE