Borrell dice que la UE debe continuar su apoyo a Ucrania sin esperar a Trump

Bruselas, 19 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este martes que la UE debe continuar su respaldo a Ucrania sin esperar a las decisiones que pueda tomar el republicano Donald Trump cuando sea investido presidente de Estados Unidos el próximo enero.

“Los europeos no pueden estar en modo reactivo. No pueden sentarse a esperar lo que vayan a hacer los estadounidenses y luego reaccionar (…) No podemos estar esperando a que Trump decida. Nuestro apoyo a Ucrania tiene que continuar”, indicó Borrell a la prensa a su llegada al último Consejo de ministros comunitarios de Defensa que preside antes de que concluya su mandato a final de mes.

Borrell dijo que “no sabemos lo que va a pasar”, pero destacó que actualmente “la gente está luchando y muriendo en el campo de batalla, no está especulando, está arriesgando su vida”.

“Así que hoy y mañana y pasado mañana, lo que tenemos que hacer es seguir apoyándoles”, zanjó.

Los ministros de Defensa de la UE se reúnen hoy coincidiendo con los mil días de invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Escucharán de su homólogo ucraniano, Rustem Umiérov, la situación en el frente.

El jefe de la diplomacia comunitaria dejó claro que la UE “no es sólo una unión económica, es una unión política, y tiene responsabilidades políticas, también en el ámbito de la defensa, como parte de la OTAN”.

“Pero con nuestra propia capacidad, con nuestra propia voluntad, porque sin ella no podremos hacer frente a los desafíos del mundo”, subrayó.

Según indicó, “no corresponde a los europeos producir municiones y a la OTAN organizar la defensa de Europa”, sino que “los europeos tienen que tener sus propias responsabilidades".

“Los europeos tienen que organizar su defensa, ciertamente dentro de la OTAN, pero construyendo sus propias capacidades estratégicas”, especificó, y abogó por “construir un pilar europeo dentro de la OTAN”.

Borrell informó de que el gasto militar de los países de la UE ha aumentado un 30 % desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, mientras que el año pasado la cifra de gasto militar de los Estados miembros alcanzó los 326.000 millones de euros.

También señaló que los países de la UE, juntos, están cerca del objetivo de invertir un 2 % de su PIB en gasto militar: “Estamos en el 1,9 %. Ciertamente, hay grandes diferencias. Hay Estados miembros que están por encima del 4 % y otros aún están por debajo del 1,5 %”, comentó.

Borrell dijo que hoy los ministros europeos hablarán de la decisión de Estados Unidos de permitir usar sus misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso dentro de su derecho a defenderse, y confió en que los Estados miembros “sigan la decisión” adoptada por el presidente estadounidense, Joe Biden, aunque recordó que se trata de una competencia nacional.

Borrell enfatizó que “esta guerra afecta a todo el mundo, no sólo a los ucranianos, no sólo a los europeos, es una guerra con consecuencias geopolíticas".

“Nadie puede escapar de las consecuencias de esta guerra, ya sea porque hay una crisis energética, una crisis alimentaria, o simplemente porque la gente muere de un lado o del otro. Ha cambiado el mundo, ha iniciado una nueva era”, apostilló, y pidió a la UE afrontar las actuales circunstancias y mantenerse unida en su apoyo a Ucrania. EFE

