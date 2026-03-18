Hamás y los hutíes de Yemen lamentan la muerte de Alí Lariyani en Irán

El grupo hutí de Yemen expresó su pesar por la muerte de Golamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, ocurrida junto a la del alto funcionario iraní Alí Lariyani, en un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel en Irán. Según publicó Al Masira, canal vinculado a los hutíes, estas pérdidas son consideradas como la de “mártires” de la causa por la libertad en oposición a las acciones de Estados Unidos e Israel. La organización yemení sostuvo que estas muertes incrementarán la determinación de Irán en enfrentar a ambos países, acusando además a Washington y Tel Aviv de atacar Irán debido a su respaldo a la causa palestina y su postura de rechazo frente a la hegemonía de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. El medio reportó que los hutíes sostienen que la ofensiva lanzada el 28 de febrero es parte de un plan para consolidar el control absoluto de la región bajo el pretexto de un cambio en Oriente Medio.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lamentó este miércoles la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, en el mismo ataque. De acuerdo con el diario Filastín, medio próximo a Hamás, la organización definió la agresión como un “crimen” de consecuencias regionales, señalando que amenaza la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo. En el comunicado difundido por el diario, Hamás manifestó su pesar por la muerte de Lariyani, asesor de seguridad del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y figura central en la dirigencia del país.

En su declaración, el movimiento palestino recordó la postura de Lariyani como favorable a la causa del pueblo palestino e hizo hincapié en su “postura honorable”, siempre según el comunicado recogido por Filastín. A raíz del fallecimiento, Hamás renovó su solidaridad con la República Islámica, responsabilizando a Estados Unidos e Israel por las consecuencias que este ataque está teniendo en la región, incluyendo las recientes incursiones militares de Irán contra varios países vecinos del Golfo.

Según lo consignado por medios vinculados a las agrupaciones cercanas a Irán, tanto Hamás como los hutíes interpretan el ataque como parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos e Israel, con el fin de modificar el equilibrio regional en Oriente Próximo y afianzar el control sobre territorios y gobiernos aledaños. Los hutíes reiteraron que la ofensiva busca doblegar la resistencia de Irán, que consideran un actor determinante en el apoyo a movimientos alineados contra la influencia estadounidense y la presencia israelí en la región, según la información publicada por Al Masira.

Ambas organizaciones insisten en que el crimen cometido contra dirigentes como Lariyani y Soleimani no solo representa una pérdida para Irán, sino que simboliza una agresión dirigida a los movimientos respaldados por Teherán en la región, intensificando el clima de tensión e inestabilidad. Hamás subrayó que los ataques estadounidenses e israelíes agudizan la posibilidad de nuevos enfrentamientos en Oriente Próximo, a la vez que consolidan alianzas entre organizaciones que comparten oposición a la política de Washington y Tel Aviv.

De acuerdo con la cobertura suministrada por Filastín y los comunicados transmitidos a través de Al Masira, la acción militar se percibe entre los aliados de Irán como una escalada significativa con potenciales consecuencias de largo alcance sobre la seguridad regional. Las agrupaciones advirtieron sobre un posible aumento de la confrontación, señalando que la respuesta y el respaldo de Irán a las organizaciones aliadas en la zona podría intensificarse tras la pérdida de figuras prominentes como Lariyani y Soleimani.