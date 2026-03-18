La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ataques recientes contra Tel Aviv que, según reportó la prensa internacional, dejaron al menos dos víctimas mortales. Estas acciones se registraron horas después de que se confirmara el fallecimiento de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en un bombardeo atribuido a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán. Según informó Europa Press, este contexto ha servido para enmarcar la respuesta iraní como una represalia directa por la muerte de uno de sus más altos funcionarios, reforzando la tensa dinámica regional.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, expresó a través de sus redes sociales que la República Islámica mantiene una estructura política sólida pese a la pérdida de figuras clave. Tal como detalló Europa Press, Araqchi cuestionó la percepción de actores como Estados Unidos e Israel sobre la supuesta debilidad del sistema político iraní ante las bajas de altos cargos, mencionando que tanto las instituciones políticas, como las económicas y sociales, están bien establecidas en su país. Aludiendo a una reciente entrevista concedida a la cadena Al Yazira, el jefe de la diplomacia iraní manifestó: "No sé por qué los estadounidenses y los israelíes aún no han comprendido que la República Islámica de Irán cuenta con una estructura política sólida que dispone de instituciones políticas, económicas y sociales bien establecidas". Con estas declaraciones, el representante iraní respondió a la incertidumbre internacional respecto a la capacidad del gobierno de Teherán para resistir a la ausencia de figuras influyentes.

En esa línea, Araqchi subrayó que "la presencia o ausencia de una persona no afecta a la propia estructura" que sustenta la administración iraní. Según consignó Europa Press, el ministro reconoció que cada persona en un cargo relevante ejerce influencia y aporta al funcionamiento institucional, pero reiteró que lo fundamental es la fortaleza del sistema: "Lo que importa es que el sistema político de Irán es una estructura muy sólida", concluyó en sus declaraciones.

El fallecimiento de Alí Lariyani se produjo debido a un bombardeo realizado en el marco de las recientes operaciones militares coordinadas por Israel y Estados Unidos contra posiciones asociadas a Teherán. Europa Press informó que, en la misma serie de ataques, también perdió la vida Golamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij. Ambos funcionarios desempeñaban funciones de alto nivel dentro de la estructura de seguridad y defensa de Irán, lo que incrementó la presión interna y llevó a la rápida respuesta militar por parte de la Guardia Revolucionaria.

Las represalias iraníes se centraron en puntos estratégicos de Tel Aviv, según publicó Europa Press. Al menos dos personas murieron durante estos ataques, que se presentaron como una reacción inmediata a la muerte de Lariyani. Desde la perspectiva de la diplomacia iraní, relatada en el intercambio con Al Yazira y recogida por Europa Press, los acontecimientos recientes no alteran la continuidad de las políticas estatales, ni la capacidad de reacción del país ante graves pérdidas dentro de sus filas gubernamentales.

La postura expuesta por el ministro Abbas Araqchi busca enviar un mensaje de estabilidad interna ante la comunidad internacional y posibles adversarios regionales. Según reportó Europa Press, este posicionamiento se apoya en la existencia de marcos institucionales considerados resilientes y capaces de sobreponerse a situaciones adversas, como la pérdida de altos funcionarios en ataques militares. Araqchi recalcó que este tipo de desafíos han sido previstos por el sistema político y no suponen una amenaza existencial para la gobernabilidad en Irán.

Durante sus intervenciones, Araqchi insistió en diferenciar entre la influencia temporal de los líderes y la permanencia del sistema republicano islámico. La desaparición de figuras como Lariyani o Soleimani, de acuerdo con el discurso diplomático citado por Europa Press, genera impactos en el plano operacional, pero no afecta la funcionalidad de las instituciones estatales. La administración de Irán ha tratado estos incidentes como parte de un ciclo de enfrentamientos, sosteniendo que la nación sigue firme en sus posiciones estratégicas y políticas a nivel interno y externo.

El contexto de la muerte de Lariyani y la posterior reacción armada reflejan un escenario de escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos, según documentó Europa Press. El gobierno iraní ha reiterado su intención de responder a futuras acciones militares de sus adversarios, justificando su capacidad de autodefensa a través de la cohesión institucional y la fortaleza estructural de su modelo político.