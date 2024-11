Blanca Suárez, sorprendida al enterarse de la relación que su excuñada Sheila Casas tiene con Escassi

Blanca Suárez se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. A sus 36 años se ha consolidado como uno de los rostros más populares y queridos del cine español, y en lo personal mantiene una discreta y sólida relación con el también actor Javier Rey, con el que cinco años después de comenzar su historia de amor continúa resistiéndose a posar ante las cámaras.

Sin embargo, se muestra más cómoda que el protagonista de 'La última noche en Tremor' cuando le preguntamos por su 'corazón' y así lo ha demostrado en su reaparición en los Premios Woman, donde ha recibido un galardón por su carrera como actriz.

"Supongo que entiendo que mi vida personal importe porque esta profesión implica una exposición. Tu trabajo está expuesto a la gente y yo entiendo que, bueno, pues que a la gente le interese saber qué hay más allá de la pantalla y qué hay un poco por ahí detrás. Entonces, bueno, ya está en mano de uno hasta dónde quiere compartir y dónde no" asegura, justificando que Javier nunca haya hablado de su relación: "Es normal. Al final las cosas, uno lo capea, lo maneja, lo gestiona lo mejor que puede y que quiere, pero no creo que os tenga miedo" ha añadido, revelando que los éxitos como este premio se llevan mejor si los puedes compartir con alquien a quien quieres.

Aunque son ya más de 5 años los que lleva al lado del protagonista de 'Fariña', Blanca protagonizó junto a Mario Casas una de las relaciones más mediáticas y seguidas tanto por el público como por la prensa entre 2017 y 2019. De ahí que hayamos querido saber qué le parece que su excuñada Sheila Casas haya sido pillada en actitud cariñosa con Álvaro Muñoz Escassi.

Un romance que la actriz desconocía y que la ha dejado completamente descolocada: "No tengo ni idea. No tengo el gusto de conocerle, no sé" ha reconocido sorprendida, dejando en el aire si el jinete le gusta para la que fue como una hermana para ella durante dos años.

Sin embargo, sí ha asegurado que Sheila "es una grandísima persona y una genia", por lo que le desea lo mejor. "Y que viva el amor, eso siempre, por supuesto. Acompañada o no, siempre" ha zanjado.