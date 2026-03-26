Bladex presenta nuevos servicios para mantener impulso de su crecimiento en Latinoamérica

Ciudad de Panamá, 26 mar (EFE).- Bladex presentó una hoja de ruta a 2030 para impulsar su crecimiento en base a la modernización tecnológica y la diversificación de servicios, en la continuación de un proceso de transformación iniciado años atrás que permitió, entre otros logros, la expansión en un 71 % de la cartera comercial y una rentabilidad que se duplicó pasando de 6 % a 15 % entre 2021 y 2025.

Bladex tiene como clientes a bancos y grandes corporaciones del continente americano. Fundado en Panamá en 1977 con el respaldo de 23 bancos centrales y la participación de otras instituciones para promover el comercio exterior regional, fue el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde está listado desde 1992.

"Somos una institución única en la región: contamos con cerca de un tercio de los bancos de América Latina dentro de nuestra base de clientes y acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos. Estas ventajas competitivas han sido clave para impulsar el proceso de transformación que hoy estamos ejecutando", explicó a EFE su director ejecutivo, Jorge Salas.

Durante su Investor Day 2026, 'Our 2030 Vision', el banco indicó que entre sus objetivos están alcanzar una cartera comercial de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, un margen de interés neto de aproximadamente el 2,30 %, ingresos no financieros de aproximadamente 125 millones de dólares, y una rentabilidad sobre el capital (ROE) ajustada del 16 % al 17 %.

El Banco prevé reinvertir una parte significativa de sus beneficios para impulsar el crecimiento, a la vez que retribuye a los accionistas mediante dividendos, con una tasa de distribución cercana al 40 % a lo largo del tiempo.

Bladex se aboca así a una fase que incluye la introducción de servicios transaccionales y de corresponsalía amparados en una avanzada plataforma tecnológica y en un cambio cultural dentro de la institución, que se ve reflejado además en una nueva identidad de marca que respalda la evolución hacia una plataforma más diversificada y con mayor volumen de transacciones, destaca Salas.

"Más allá de crecer en la base de clientes, vamos a incorporar nuevos servicios que complementan nuestra oferta actual. Esto nos permitirá ofrecer nuevas y mejores soluciones y avanzar, de forma gradual, en nuestra estrategia hacia un modelo con mayores capacidades transaccionales, ágil, manteniendo como prioridad la calidad del servicio y los controles”, resaltó Salas.

Bladex asegura que los riesgos no financieros asociados a la nueva transaccionalidad son mitigados con controles más estrictos, manteniendo su tradicional apetito de riesgo conservador.

Salas no oculta su entusiasmo al hablar de los objetivos a 2030 del banco que, bajo su dirección, viene de la exitosa implementación del plan estratégico 2022-2026, con resultados que incluyen una rentabilidad sobre el capital (ROE) que se duplicó y la triplicación del precio de las acciones.

"Hemos demostrado nuestra capacidad para lograr un crecimiento disciplinado y ahora estamos ampliando ese modelo", afirma el CEO, que deja claro que "esta nueva etapa busca crear más valor a los clientes, prestarles más servicios y servirles mejor", en una relación de "ganar-ganar".

Esta siguiente fase "fortalecerá nuestro perfil de financiación, aumentará la generación de comisiones y mejorará nuestra resiliencia, manteniendo al mismo tiempo nuestro enfoque selectivo y de bajo riesgo", agrega Salas.

Bladex, con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, y una licencia de representación en Perú, lo que le permite impulsar su expansión regional y brindar servicios a su clientela, que incluye instituciones financieras y corporaciones. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Bladex para la difusión de este material.