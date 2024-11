Marc Márquez sobre Martín: "Campeón del mundo y merecidísimo"

Montmeló (Barcelona), 17 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) no tuvo inconveniente en hablar sobre Jorge Martín al reconocer que "hoy él es el verdadero protagonista, campeón del mundo, español y merecidísimo".

"Ha hecho un gran año, con mucha velocidad, constancia y ha sabido gestionar en estas últimas carreras la distancia. Lo ha hecho muy bien y sólo decirle que lo disfrute mucho, que el primero siempre es muy especial", afirmó el ocho veces campeón del mundo.

A la hora de valorar su temporada, Marc Márquez dijo: "Me pondría un 8; el 9 siempre tienes que acabar mucho más cerca de los dos primeros y el 10 es ganar. Me pondría un 8 y no más porque siempre voy perfil bajo, creo que la manera en la que le hemos dado la vuelta a la situación es la mitad de dura de lo que pensáis".

Y resaltó de su éxito: "Esto se logra con un buen entorno y un buen ambiente, al que me han ayudado mucho y poco a poco le estamos dando la vuelta. Para mí, ya se la hemos dado y otra vez estoy disfrutando y luchando por esos podios".

En cuanto a sus opciones al título en 2025 fue claro: "El rey no es eterno, veremos qué pasa, primero hay una pretemporada y vamos con la intención de adaptarnos con lo que tenemos en ese garaje -oficial Ducati-, porque cambiamos de técnico y ambiente, y nos tenemos que adaptar e ir conociendo. Para eso tenemos la pretemporada". EFE