Kalina de Bulgaria evita hablar de la separación de su sobrina, Mafalda

Hace unas semanas saltaba la noticia de la separación de Mafalda de Bulgaria y Marc Abouleisman dos años después de su boda... y es que, aunque todo el mundo pensaba que estaba viviendo una gran historia de amor, parece que las diferencias entre la pareja les separaron más que nunca.

Kalina de Bulgaria se ha dejado ver este sábado ante los medios de comunicación en la gala de los Premios Antenas de Oro y sorprendía al desvelar que no tiene ninguna relación con su sobrina.

Se le preguntaba por la reciente separación de Mafalda y ella se mostraba tajante, dejando claro que no hay relación alguna: "Me parece que no", y en cuanto a cómo se encontraba la joven tras este mazazo sentimental, contestaba: "Pregúnteselo a ella".

Kalina junto con su marido, Kitín Muñoz, volvían a España para asistir a la entrega de las Antenas de Oro y confesaban que "me ha gustado muchísimo".

La pareja se pronunciaba sobre la labor de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia en Valencia tras las devastadoras consecuencias de la DANA y dejaban claro que "siempre hacen una gran labor, siempre están al pie del cañón". Lo mismo comentaba Kalina, afirmando que sus majestades "siempre están ahí".

La princesa desvelaba que le impresionó la polémica suscitada por las imágenes con su cambio físico: "Si uno entrena a un nivel, recibe ese nivel" y su marido añadía que entrenan "en familia".

Kitín aprovechaba para hacer balance de este año y comentaba que no son ajenos a la actualidad que ocurre en España. Primero confesaban que se encuentran "Muy bien, muy positivo, muy alegres, muy felices" aunque "tristes por lo que ha ocurrido en Valencia, pero independientemente de una cosa tan triste, como decía el presentador, hay que mirar para adelante pensando en valencia, pero reconstruir, así que bueno, muy bien".