Gisela habla de todas las cosas que ha aprendido tras su maternidad

Tras un embarazo especialmente complicado por algunos problemas en el riñón, Gisela hacía realidad su sueño de ser madre junto a su pareja, José Ángel, hace unos meses y ahora vive uno de los momentos más felices de su vida.

Aprovechando al máximo los primeros meses de vida de su hijo Indiana, Gisela desvelaba esta semana qué algunos compañeros de 'Operación Triunfo' todavía no han podido conocerle: "En persona las chicas, por ejemplo, Laura, Natalia y Geno todavía no han podido venir, pero sí que estamos muy en contacto" y aseguraba que "a veces no hace falta el contacto físico sino el saber que están ahí".

La cantante era una de las asistentes a la gala benéfica organizada por la fundación del Doctor Mañero, contaba lo que le ha enseñado la maternidad como "que puedo coger cosas con los pies, que me puedo duchar en un minuto, que puedo ir al baño con ocho kilos encima, muchas cosas".

Además, la artista se mostraba orgullosa del reciente triunfo de Bisbal en los Grammy, comentando que está "muy contenta por él porque se lo merece, ha sido y es un artista muy completo, muy currante, muy trabajador, muy profesional y yo creo que estar ahí se lo merece absolutamente".

Por último, sorprendida por la marcha de Geno de 'Fórmula abierta', Gisela comentó que "todo en la vida son ciclos, etapas y pues una más, la ha vivido, la ha disfrutado y a otra cosa".