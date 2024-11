El dueño del Lyon asegura que el club "no será relegado a segunda división"

Lyon (Francia), 16 nov (EFE).- El dueño y presidente del Lyon, John Textor, aseguró este sábado que el club "no será relegado a segunda división" por su situación financiera y detalló un plan para inyectar los recursos económicos necesarios.

En una rueda de prensa, el empresario estadounidense detalló cómo piensa darle la vuelta a las sanciones que emitió el viernes la Dirección General del Control de Gestión (DGCG) del fútbol francés, entre las que figuran la prohibición de fichar en el mercado de invierno y la amenaza de un descenso a final de temporada si no endereza sus cuentas.

Textor aseguró que a corto plazo tendrá importantes fuentes de ingresos, entre las que destacan los 200 millones de euros que espera recaudar con la venta de su participación en el club inglés Crystal Palace.

Además, prevé obtener otros 100 millones de dólares que estima que obtendrá con la entrada la bolsa de Nueva York de su grupo Eagle Football Club y 55 millones de euros más por el traspaso de jugadores del Lyon.

La plantilla actual del Olympique Lyon cuenta con 29 jugadores, "seis o siete más" de los que necesita, según el gestor estadounidense.

Este exceso de efectivos se debe al esfuerzo que el club tuvo que hacer en el pasado mercado invernal, cuando fichó a varios jugadores para salir de los puestos de descenso.

"No tenemos un problema de dinero, sino de percepción", afirmó Textor, que considera que los auditores de la DGCG se equivocaron al examinar únicamente las cuentas del club francés, en las que aparece una deuda con terceros que asciende a 423,3 millones de euros.

El propietario del club lionés se lamenta de que la DGCG no tuviera en cuenta el estado de las finanzas de su multinacional futbolística, que gestiona varios clubes de fútbol en el mundo entre los que destacan el Botafogo brasileño y el Molenbeek belga.

"Lo que está mal en el sistema es que (la DGCG) trata de adivinar el futuro y asume que podrían cometerse errores, así que los están penalizando ahora. Quiero que quede bien claro: no vamos a descender. Eso no va a pasar. Es solo una advertencia si no tomamos ciertas medidas", afirmó Textor.

Insistió en que "tenemos recursos que van mucho más allá de las necesidades de este club. Les hemos mostrado cómo planeamos abordar esta situación de manera metódica".

"Y si, por alguna razón, todas esas estrategias fallan, contamos con accionistas y participantes increíblemente ricos (…) que no permitirán que el club descienda", concluyó.

La prensa deportiva francesa apunta hoy a que los jugadores más atractivos del Lyon son los delanteros Rayan Cherki (francés de 21 años) y Georges Mikautadze (georgiano de 24), ambos tasados en 20 millones de euros por Transfermarkt.

La rueda de prensa, en la que también participó el director general del club, Laurent Prud’homme, se desarrolló en un clima de tensión ya que el club no permitió el acceso a las cámaras ni la transmisión en directo de las radios.

La seguridad también fue reforzada a la entrada del centro de entrenamientos por temor a que aficionados descontentos o preocupados por la situación pudieran presentarse, algo que finalmente no ocurrió. EFE

