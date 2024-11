Trump anunciaría pronto nominado al Tesoro; Bessent en la mira

(Bloomberg) -- El presidente electo, Donald Trump, está reunido este viernes con Scott Bessent, el fundador de Key Square Group LP, según una persona con conocimiento directo, mientras evalúa una lista corta de aspirantes que compiten por ser el próximo secretario del Tesoro.

Los dos están sentados en el club Mar-a-Lago de Trump, señaló la fuente, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de una reunión de carácter privado, que fue reportada por primera vez por el Washington Post.

El encuentro se produce mientras Trump sigue evaluando candidatos, entre los que figuran Bessent, el director ejecutivo de Cantor Fitzgerald LP, Howard Lutnick, y Robert Lighthizer, asesor comercial durante su primer mandato, según las fuentes.

Larry Kudlow, exdirector del Consejo Económico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de Trump, también es una de las opciones que se barajan para un alto cargo en política económica, según las fuentes cercanas al tema.

En los últimos días, la competencia para dirigir el Tesoro se ha intensificado, un hecho que amenaza con irritar a un presidente electo que ha tratado de evitar las luchas internas y el desorden que a menudo fueron características de su primera administración.

Según una persona familiarizada con el asunto, el cabildeo y la adopción de posturas para conseguir el máximo cargo económico han vuelto caótico el proceso. Las frustraciones de Trump por la pugna pública por el cargo lo han llevado a preguntar a sus asesores si hay otras opciones para ese puesto, dijeron las personas.

El presidente electo está centrando su atención en su equipo económico después de hacer sus selecciones para los principales puestos de seguridad nacional y aplicación de la ley. Trump podría anunciar su decisión sobre el Tesoro este mismo viernes. También se espera que el presidente electo tome pronto una decisión sobre el secretario de Comercio, el representante de Comercio de EE.UU. y el director del NEC, añadieron.

Bessent fue un destacado defensor del presidente electo durante la campaña y ha obtenido el apoyo de un amplio grupo de líderes de toda la coalición de Trump, incluidos los aliados de larga data Steve Bannon y Ralph Reed.

El gestor de fondos de cobertura también se ha ganado la admiración silenciosa de algunas figuras clave de Wall Street. Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., tiene una buena opinión de Bessent para secretario del Tesoro, pero no lo considera el único buen candidato, según una persona familiarizada con el pensamiento de Dimon.

Nota Original: Trump Shifts Focus to Economic Team With Bessent, Kudlow in Mix

--Con la colaboración de Hannah Levitt.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.