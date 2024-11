Elisa Mouliaá regresa a su casa asegurando que no se encuentra bien

Después de que el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid haya archivado provisionalmente el caso en el que está siendo investigado tras la denuncia de Elisa Mouliaá por agresión sexual, Íñigo Errejón daba un paso al frente y recurría la decisión del juez acusando en un comunicado a la artista de "denuncia falsa" y de "mala fe".

Un duro comunicado al que Elisa reaccionaba este mismo jueves en declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles', asegurando que lo que ha relatado "es lo que ocurrió con pelos y señales".

Este viernes, la actriz ha reaparecido ante las cámaras completamente sobrepasada, dirigiéndose hasta los Juzgados de Plaza de Castilla... sin embargo no ha llegado a entrar en los tribunales.

Finalmente, Elisa acudía a un hospital del centro de la capital, donde ha entrado al borde de las lágrimas afirmando que no tiene nada que decir y que por favor hablemos con su abogada.

Tras horas en su interior, la presentadora de televisión ha regresado a su casa y ha asegurado ante las cámaras que "no me encuentro bien", pero ha dejado claro que "sé que he hecho bien, no voy a echarme atrás y ya está, es lo único que puedo decir".