El italiano Daniel Rustioni, nuevo director de la Metropolitan Opera de Nueva York

Nueva York, 14 nov (EFE).- El italiano Daniele Rustioni ha sido nombrado director invitado principal de la Metropolitan Opera de Nueva York (MET) para un periodo de tres años , informó la institución musical, una de las más prestigiosas del mundo, en un comunicado.

Rustioni se convierte así en el tercer director invitado principal en la historia del Met, puesto que desempeñará a partir de la temporada 2025-26. El italiano dirigirá un mínimo de dos óperas por temporada.

El músico, nacido en Milán hace 41 años, hizo su debut en el Met dirigiendo 'Aida' de Verdi en 2017 y regresó para dirigir nuevas producciones de 'Rigoletto' de Verdi y 'Carmen' de Bizet y reposiciones de 'Le Nozze di Figaro' de Mozart y 'Falstaff' de Verdi.

Hizo su debut en el Carnegie Hall neoyorquino con la Orquesta del Met en febrero de 2023.

En las próximas temporadas, Rustioni dirigirá una nueva producción de 'Simon Boccanegra' de Verdi, así como reposiciones de 'Andrea Chénier' de Giordano, 'Don Giovanni' de Mozart y 'La Bohème' de Puccini.

“Es un honor para mí ser designado director invitado principal del Met y trabajar (...) en esta legendaria orquesta, coro y compañía", dijo Rustioni al conocer la noticia.

“Cada vez que he dirigido aquí, me he sentido inspirado por la increíble orquesta y coro del Met, y por los artistas dentro y fuera del escenario. Seguir los pasos de tantos, de los más grandes artistas de la historia, incluidos artistas italianos como Arturo Toscanini, es un momento destacado de mi vida artística. Espero poder compartir nuestra pasión y amor por la ópera con nuestro público en las próximas temporadas”, agregó.

Rustioni tiene más de 70 óperas en su repertorio, habiendo dirigido en los principales teatros operísticos internacionales, incluso en su país natal, Italia.

En el Reino Unido, fue director musical de la Orquesta del Ulster; en Múnich (Alemania); primer director invitado principal de la Ópera Estatal de Baviera; y en Lyon (Francia), director musical de la Ópera Nacional de la ciudad. EFE