Bárbara Rey, completamente rota por su final en 'Mask Singer'

Una semana más 'Mask Singer' ha conseguido dejarnos sin palabras con las celebrities que se esconden debajo de sus máscaras. Si hace siete días el 'shock' fue brutal al descubrir que María José Campanario había regresado al foco mediático por todo lo alto para convertirse en la adorable 'oveja' que cantaba 'Let me out' de Dover -una reaparición marcada por la polémica después de que Belén Esteban haya asegurado que ese disfraz estaba hecho a medida para ella- este miércoles la sorpresa no ha sido menor al ver quiénes estaban detrás de 'hipopótamo' y 'troll', el inolvidable protagonista de 'Los vigilantes de la playa' David Hasselhoff, ¡y Bárbara Rey!

En su regreso a televisión después de que su hijo Ángel Cristo Jr. arremetiese contra ella y filtrase sus imágenes y audios privados con el Rey Juan Carlos -aunque hay que aclarar que el programa de Antena 3 se grabó hace meses cuando no había estallado el escándalo- la vedette ha conseguido descolocar a los investigadores porque nadie imaginaba que 'troll' sería Bárbara.

Alaska creía que era Úrsula Corberó, Ana Milán apostaba por Clara Lago, Javier Calvo por Topacio Fresh, y Javier Ambrossi por Cecilia Roth. De ahí su sorpresa mayúscula cuando la artista se ha quitado la máscara y ha descubierto su identidad.

Un momento en el que, abatida, Bárbara rompía a llorar, dejando a todos en shock. Sin poder contener las lágrimas, la madre de Sofía Cristo ha confesado su rabia porque su paso por 'Mask Singer' haya terminado ya porque ella quería continuar más semanas en el programa, explicando que había preparado más actuaciones con mucha ilusión, se había esforzado mucho, y le dolía que la hubiesen 'desenmascarado' tan pronto.

Una llamativa reacción que ha provocado que los miembros del jurado corriesen a abrazarla mientras el presentador Arturo Valls reconocía que nunca había visto una reacción "tan fuerte" en los cuatro años del talent, aplaudiendo la entrega de la vedette y su emoción al tener que decir adiós a 'Mask Singer' antes de lo que imaginaba.