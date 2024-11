123-121. Los Heat pierden ante los Pistons tras un final esperpéntico

Nueva York, 12 nov (EFE).- Los Miami Heat firmaron este martes un final esperpéntico en su partido ante los Detroit Pistons y cayeron en la prórroga por 123-121 en la primera jornada de la Emirates NBA Cup.

Miami ganaba por 119-121 a falta de 1.8 segundos cuando, después de un tiempo muerto, Detroit empató el marcador en un grave error defensivo de los Heat.

Furioso por lo sucedido, el técnico de Miami, Erik Spoelstra, pidió un tiempo muerto pero ya no le quedaban, por lo que los árbitros pitaron técnica, los Pistons se colocaron por delante gracias a ese tiro libre y además se quedaron con la posesión con 1.1 segundos para cerrar el triunfo de nuevo desde la línea de personal.

"Cometí un serio error mental en el final. Es mi culpa. Me siento horrible. Realmente no hay excusas. Tengo 17 años de experiencia (en la NBA). Hemos hablado de ello en el tiempo muerto y sabía que no teníamos más", admitió en rueda de prensa Spoelstra, ampliamente reconocido como uno de los mejores entrenadores de la liga.

Los 40 puntos con 8 asistencias de Tyler Herro se quedaron sin premio en los Heat (4-6) en tanto que Cade Cunningham encabezó con 21 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias a los Pistons (5-7).

Tim Hardaway Jr., de los Pistons, tuvo que abandonar el partido en silla de ruedas después de un preocupante golpe en la cabeza. Medios estadounidenses informaron tras el encuentro que las pruebas médicas posteriores descartaron una lesión de gravedad. EFE