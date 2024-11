Más de 20 años después, "Los Serrano" sigue siendo una serie muy popular en Serbia

Bogdan Dasic

Belgrado, 11 nov (EFE).- Dos décadas tras su estreno en abril de 2003, la serie española "Los Serrano" sigue siendo una de las más populares de Serbia, donde el público se identifica con los protagonistas madrileños, que en muchos aspectos se parecen en su forma de vivir a familias del país balcánico.

“Cuando estuve en Serbia me di cuenta de que tenemos un sentido del humor bastante parecido. Yo creo que eso es un punto de unión. Al final, el sentido del humor yo creo que une a las culturas también", dice Fran Perea, uno de los protagonistas, en un mensaje de voz enviado a EFE en Belgrado.

"Uno nunca sabe por qué un producto de televisión cruza las fronteras, pero esa es la magia también que tiene eso y que de momento la inteligencia artificial no puede copiar porque no se sabe la fórmula", agrega el actor de 45 años.

"Con motivo del 20 aniversario (de la serie), me encantaría reencontrarme con el público de Serbia, un país que me encanta y un público que adoro. El próximo año me encantaría intentar dar un salto a Finlandia y Serbia", concluye Perea, quien interpreta a Marcos.

Conscientes de su popularidad en Serbia, los actores de "Los Serrano", una de las series más vistas de todos los tiempos en España, visitaron el país balcánico en varias ocasiones.

En mayo de 2018, Marcos (Perea) y Guille (Víctor Elías), hermanos en la serie, incluso ofrecieron dos conciertos en Serbia, en Belgrado y en Novi Sad, en el marco de su gira "Viaja la Palabra".

La visita a Serbia de los actores españoles tuvo sus orígenes en una clase de idioma español en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, al norte de Belgrado.

Los estudiantes tenían que presentar varios temas relacionados con el mundo hispano. Tres estudiantes de Periodismo optaron por "Los Serrano" y compartieron con sus compañeros su afición por la exitosa serie española.

Para terminar, uno de ellos tomó su guitarra y se puso a cantar "La vida al revés", la famosa canción de la serie.

"Logré grabar algunos segundos y los subí a las redes sociales como un maravilloso ejemplo del interés de mis alumnos en la cultura hispana", recuerda en declaraciones a EFE Bojana Kovacevic Petrovic, profesora filología española en la Universidad de Novi Sad.

"Unas semanas después me llamó alguien del Instituto Cervantes de Belgrado para comunicarme que Fran Perea había visto el video y que tenía ganas de ir a Serbia con su nuevo proyecto", explicó la académica, galardonada en 2022 con la Orden de Isabel la Católica por sus méritos en la difusión del idioma y la cultura españoles.

Unos meses después, Fran y Víctor cantaron juntos "La vida al revés" en el escenario del Teatro Nacional Serbio ante cientos de fanáticos serbios de "Los Serrano".

Perea, Elías y su equipo tienen ahora un nuevo y exitoso proyecto de teatro, "Uno más uno son veinte", qué consideran presentar también en Serbia. Otra posibilidad, dijo el propio actor, es que aparezca como invitado especial en una de las series televisivas serbias actuales.

"Serbia es uno de los lugares donde Fran es más que bienvenido, y el momento es oportuno porque "Los Serrano" se siguen transmitiendo en algunas televisiones locales", explica Kovacevic Petrovic.

Las televisiones locales 'Pink Family' y 'Red TV' están emitiendo "Los Serrano" en su versión original, con subtítulos en español.

Una productora de Belgrado llegó incluso a grabar una versión serbia de "Los Serrano", 'Sindelici', basada en la famosa familia madrileña, aunque adaptada a la mentalidad balcánica.

La versión balcánica de "Los Serrano" se estrenó en octubre de 2013 y terminó alcabo de seis temporadas en 2019 después de 229 episodios, frente a los 147 de la serie original.

"El éxito de Los Serrano ha superado todas las comedias dramáticas transmitidas en Serbia, tanto por aparecer en el momento oportuno (tras la desintegración de Yugoslavia) como por introducir un nuevo modelo familiar, basado en la convivencia y tolerancia como los valores fundamentales de la sociedad", concluye la profesora. EFE

(foto)