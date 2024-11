(AMP2) El 'rally' del bitcoin no encuentra techo y pulveriza los 84.000 dólares aupado por Trump

El bitcoin, la criptomoneda de mayor valor y de referencia en el mercado, prosigue imparable su escalada este lunes, llegando a superar sucesivamente en la sesión por primera vez las cotas de 81.000, 82.000, 83.000 y 84.000 dólares, con una revalorización de más del 20% desde la victoria de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca en Estados Unidos el pasado martes y que ha permitido casi duplicar su valor en lo que va de año.

El 'rally' del bitcoin en las últimas sesiones, en las que ha marcado sucesivos máximos históricos ante la expectativa de una posición más favorable a las criptomonedas de la nueva Administración estadounidense, ha impulsado la cotización del criptoactivo hasta los 84.328 dólares, según los datos de Binance, Coindesk y CoinMarket consultados por Europa Press, frente a los alrededor de 69.400 dólares antes de confirmarse la contundente victoria de Donald Trump.

Durante la campaña electoral en la carrera por la Casa Blanca, Trump prometió convertir a Estados Unidos en la capital planetaria de las criptomonedas, crear una reserva estratégica de bitcoin y nombrar reguladores que apostasen por los activos digitales.

De tal modo, una vez confirmada la victoria de Trump y la mayoría republicana en el Senado, se da por descontada también con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, lo que otorgaría a la nueva Administración amplios poderes para implementar sus políticas.

En este sentido, Trump no ocultó en campaña que entre sus primeras decisiones como presidente estaría reemplazar al actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, nombrado por Joe Biden en 2021 y que ha liderado la ofensiva de la SEC contra la industria de las criptomonedas.

A este respecto, si bien otro de los factores que han aupado la escalada del criptoactivo fue la autorización a principios de año de la puesta en marcha de ETF o fondos cotizados al contado de bitcoin por la SEC, el presidente del regulador no dudó entonces en advertir de que seguía sin respaldar la criptomoneda, reiterando la necesidad de que los inversores sean cautelosos ante los innumerables riesgos asociados.

Asimismo, otros criptoactivos también se benefician del 'efecto Trump' y Ethereum acumula una subida en la última semana de casi el 33%, mientras que la cotización de Solana gana un 34% y la de Cardano se anotaba un alza del 80%. Asimismo, Dogecoin, la el activo 'meme' popularizado por Elon Musk, uno de los principales empresarios ligados a la candidatura de Donald Trump, se disparaba más de un 100% en una semana.

Al margen de la cotización de las criptomonedas, otros activos vinculados al 'efecto Trump' también registraban fuertes subidas, incluyendo las acciones de Tesla, que este lunes se anotaban otro 5% de ganancias hasta cotizar por encima de los 340 dólares, con una revalorización superior al 28% desde la victoria electoral del candidato republicano.

De su lado, el dólar seguía fortaleciendo su tipo de cambio frente a las principales monedas, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos optase la semana pasada por reducir los tipos de interés en un cuarto de punto.

En concreto, el euro veía caer este lunes su cambio hasta 1,0629 'billetes verdes', un 2,3% por debajo del registrado antes de las elecciones estadounidenses y ampliando a casi un 4% su caída en lo que va de año frente al dólar.

"EDAD DE ORO" PARA LAS CRIPTOS.

La clara victoria de Trump la semana pasada ha espoleado la euforia del sector, que se prepara para la llegada de una "edad de oro" para los activos digitales, tal como apunta Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, para quien es probable que las criptomonedas en Estados Unidos experimenten un enfoque regulatorio renovado, con nuevas mayorías favorables en ambas cámaras del Congreso y en la Casa Blanca.

"Los vientos en contra opresivos que impidieron el progreso de la industria y engordaron las facturas legales durante los últimos 4 años han disminuido, y la industria de las criptomonedas ahora va a favor del viento en el mercado de capitales más grande del mundo", asegura.

En una línea similar, Simon Peters, analista de la plataforma eToro, sostiene que si EE.UU. adopta el bitcoin como activo de reserva estratégico, "esto podría actuar como un viento de cola masivo" para su precio, llevándolo "bien por encima de las seis cifras" y podría hacer que otros países y naciones acelerasen su propia estrategia de tesorería bitcoin "por miedo a perderse algo", proporcionando un impulso adicional al precio del bitcoin.

Por otro lado, Eric Demuth, cofundador y consejero delegado de Bitpanda, apuntaba tras la victoria de Trump que la escalada del bitcoin hacia un nuevo máximo histórico es una clara señal del cambio que está experimentando el ecosistema financiero y consideraba probable que en los próximos años la criptomoneda alcance nuevos récords.

En su opinión, el resultado de las elecciones en Estados Unidos "influirá de manera significativa en el futuro del sector cripto", ya que, independientemente del vencedor, se anticipa un marco regulatorio más robusto para la industria.

De su lado, Matt Simpson, analista de mercado de StoneX Financial, comentaba a la BBC que "si la administración Trump desregula las criptomonedas, es difícil ver cómo no será positivo para el sector", aunque advierte de que la cotización "sigue siendo vulnerable a desagradables liquidaciones en el camino".

Asimismo, el fundador de la firma de inversión en criptomonedas DACM, Richard Galvin, explicaba a Bloomberg que, en su opinión, una parte importante del mercado institucional redujo la exposición al riesgo en el período previo a las elecciones "y ahora está volviendo a entrar tras la victoria de Trump, lo que crea una importante presión de compra; es probable que esto continúe durante algún tiempo".

No obstante, en declaraciones a 'Financial Times' David Yermack, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, moderaba el optimismo al advertir de que "Trump ha hecho algunas promesas descabelladas durante la campaña electoral. Pero cuando lo escuchas hablar realmente sobre la moneda digital, no tiene idea de qué es".