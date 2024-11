Danza en México explora los desafíos de la soledad, inspirada en libro de García Márquez

Guadalajara (México), 10 nov (EFE).- Con una obra inspirada en la novela ‘Cien años de soledad’, del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), la bailarina japonesa Yumiko Yoshioka estelarizó este domingo en la ciudad de Guadalajara (oeste de México) una puesta en escena en la que reflexiona acerca de la soledad y la vida.

Mediante la milenaria danza butoh, la coreógrafa y bailarina da vida a una criatura sin género nacida en un planeta a 100 años luz lejos del nuestro, cuyos movimientos revelan la experiencia de vivir en soledad, en una pieza artística conmovedora y reflexiva titulada ‘100 años luz en soledad’.

Yoshioka, una de las principales exponentes de la primera generación de danza butoh, explicó a EFE que tras leer la novela de García Márquez, le impactó especialmente la imagen del bebé que nace con cola de cerdo y que es el último de la dinastía Buendía e imaginó cómo sería ser el único ser en un planeta.

“Mi imaginación me llevó a esa criatura que nació sola, que es única en el planeta a 100 años luz lejos de la Tierra, tiene que vivir sola y para mí es una tragedia, igual que lo es la vida. Yo no puedo vivir sola, pero me planteo qué es la soledad y cuánto podemos profundizar de nuestro ser en ella”, expresó en entrevista con EFE.

La bailarina aseguró que esta obra es también una oportunidad para pensar en lo que es posible hacer en comunidad y en unidad.

“Para encontrar algo en común y unirnos desde nuestro ser únicos, porque cada uno tiene microcosmos dentro de nuestro ser, si podemos sentir esta sensación no sentimos soledad en el sentido negativo, sino que desarrollamos confianza y vida”, dijo.

Yoshioka explicó que la danza butoh es un baile milenario que permite explorar el cuerpo y transformar el ser a través del movimiento.

“Para mí es un baile de transformación no solo movimiento físico o del cuerpo, pero también transformación de nuestro punto de vista o manera de pensar, entonces podemos ver o mirar las cosas o a nosotros mismos de otra manera, para enriquecer nuestra vida y potenciar las semillas que tenemos dentro”, expresó.

‘100 años luz en soledad’ es la segunda puesta en escena de la trilogía '100 Flowers' creada por Yoshioka y que ha sido presentada en cinco países. En México, tendrá una breve gira que incluirá Guadalajara, Cancún y Campeche, durante noviembre. EFE

