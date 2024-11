Laura Matamoros asegura estar "feliz" a pesar de la traición de Antonio Revilla

Hace unos días destapaban en 'Ni que fuéramos Shhh' que Hiba Abouk tendría una nueva ilusión: Antonio Revilla, la expareja de Laura Matamoros. Una información que nunca se llegó a confirmar, pero de la que ya no queda ninguna duda.

Este viernes, el mismo programa emitía unas imágenes de los dos tortolitos en unos cines charlando distendidamente y con actitud cariñosa... además, tenían el testimonio de una testigo que vio cómo tonteaban antes de entrar a ver una película.

Tras esto, María Patiño informaba de que el domingo, lunes y martes pasado Antonio volvió a pasar las noches con Laura y que fue justo el jueves cuando este quedaba con Hiba para acudir al cine.

Una información que alarmaba a Kiko Matamoros, que abandonaba el plató y llamaba a su hija para saber si lo que había contado su compañera era cierto. Minutos más tarde, el colaborador lo confirmaba, su hija y Antonio habían pasado las noches juntos.

Este viernes, la influencer se dejó ver en LOS40 Music Awards Santander 2024 y, al preguntarle por ello, confesaba que "lo único que me puedo decir es que estoy aquí, que estoy súper nerviosa porque encima voy a presentar un premio por primera vez y, además, en este evento tan solidario, y no puedo decir otra cosa, que estoy muy orgullosa de mí misma, y que el resto esté feliz y estén contentos".

En cuanto a Revilla, la hija de Matamoros dejaba claro que ya no forma parte de su felicidad, ni llena su corazón: "Ya no, ya no"... eso sí, pese a ello aseguraba que ella es "feliz".

Por último, en cuanto a las críticas que han recibido algunos influencer por ir a, supuestamente, hacerse la fotografía en la zona de los afectados de la DANA, comentaba que "quién no ha pensado en todo lo sucedido, pero también es muy importante que somos un altavoz, pero tampoco podemos ser juzgados o no por ir o no ir, hacer o no hacer".