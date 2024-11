El Granada avanza a octavos de final tras ganar por la mínima al Alba Fundación

El Granada CF Femenino ha avanzado este jueves a los octavos de final en la Copa de la Reina después de su victoria por la mínima frente al Alba Fundación, gracias a un gol muy tempranero de Laura Pérez.

Esta tercera ronda del torneo se juega a partido único y poco a poco va cumpliendo con un calendario deslavazado, ya que ha habido en los últimos días varios aplazamientos por culpa de la DANA que tanto ha afectado a la provincia de Valencia.

Así, en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, un centro-chut de Pérez se coló en la portería local y a la postre esa acción significó el 0-1 definitivo. Para el próximo 20 de noviembre están previstos los demás cruces de esta fase: Secció Esportiva AEM vs Villarreal, Cacereño vs Valencia y Tenerife vs Sporting de Huelva.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE DIECISEISAVOS DE FINAL.

-Martes.

DUX Logroño - Eibar 1-0.

Deportivo de La Coruña - Betis 3-0.

-Miércoles.

Guiniguada Apolinario - Costa Adeje Tenerife 1-4.

Osasuna - Levante Badalona 0-3.

-Jueves 7 de noviembre.

Alba Fundación - Granada 0-1.

-Miércoles 20.

Secció Esportiva AEM - Villarreal 19.30 horas.

Cacereño - Valencia 19.30.

Tenerife - Sporting de Huelva 20.30.