La Tierra se cubrió de fango tras la última edad de hielo global

Al final de la última edad de hielo global, la Tierra, congelada en las profundidades, alcanzó un límite intrínseco del cambio climático y se derritió hasta convertirse en un planeta fangoso.

Los resultados de un estudio dirigido por Virginia Tech proporcionan la primera evidencia geoquímica directa del planeta fangoso, cuando los niveles altísimos de dióxido de carbono obligaron a la Tierra congelada a entrar en un período de fusión rápido y masivo.

"Nuestros resultados tienen implicaciones importantes para comprender cómo cambiaron el clima y la química de los océanos de la Tierra después de las condiciones extremas de la última edad de hielo global", dijo en un comunicado el autor principal Tian Gan, ex investigador postdoctoral de Virginia Tech. Gan trabajó con el geólogo Shuhai Xiao en el estudio, que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La última edad de hielo global tuvo lugar hace unos 635 millones a 650 millones de años, cuando los científicos creen que las temperaturas globales bajaron y los casquetes polares comenzaron a desplazarse alrededor de los hemisferios. El hielo creciente reflejó más luz solar lejos de la Tierra, lo que desencadenó una espiral de temperaturas en picada.

"Una cuarta parte del océano estaba congelada debido a los niveles extremadamente bajos de dióxido de carbono", dijo Xiao.

Cuando la superficie del océano se selló, una cadena de reacciones se detuvo: El ciclo del agua se bloqueó. No hubo evaporación y muy poca lluvia o nieve.

Sin agua, hubo una desaceleración masiva en un proceso que consume dióxido de carbono llamado meteorización química, donde las rocas se erosionan y desintegran.

Sin meteorización ni erosión, el dióxido de carbono comenzó a acumularse en la atmósfera y a atrapar el calor.

"Era solo cuestión de tiempo hasta que los niveles de dióxido de carbono fueran lo suficientemente altos como para romper el patrón del hielo", dijo Xiao. "Cuando terminó, probablemente terminó catastróficamente".

De repente, el calor comenzó a acumularse. Los casquetes polares comenzaron a retroceder y el clima de la Tierra retrocedió furiosamente hacia el lluvioso y espeso. En apenas 10 millones de años, las temperaturas medias globales oscilaron entre -50 y 120 grados Fahrenheit (-45 y 48 grados Celsius).

Pero el hielo no se derritió y se volvió a mezclar con el agua del mar al mismo tiempo. Los hallazgos de la investigación pintan un mundo muy diferente de lo que podemos imaginar: vastos ríos de agua glacial que se precipitan como un tsunami inverso desde la tierra hacia el mar, para luego acumularse sobre agua oceánica extra salada y extradensa.

Los investigadores probaron esta versión del mundo prehistórico observando un conjunto de rocas carbonatadas que se formaron cuando la edad de hielo global estaba terminando.

Analizaron una determinada firma geoquímica, la abundancia relativa de isótopos de litio, registrada dentro de las rocas carbonatadas. Según la teoría oceánica de Plumeworld, las firmas geoquímicas del agua dulce serían más fuertes en las rocas formadas bajo el agua de deshielo cercana a la costa que en las rocas formadas en alta mar, debajo del mar profundo y salado, y eso es exactamente lo que observaron los investigadores.

Los hallazgos ponen de relieve mejor el límite del cambio ambiental, dijo Xiao, pero también dan a los investigadores una visión adicional de las fronteras de la biología y la resiliencia de la vida en condiciones extremas: calor, frío y aguanieve.