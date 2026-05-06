1-0. Rosario Central elimina a Libertad y da un gran paso para la clasificación

Buenos Aires, 5 may (EFE).- Rosario Central derrotó este martes por 1-0 al Libertad paraguayo con un gol de Ignacio Ovando en el minuto 57 en un partido de la cuarta jornada del grupo H de la Copa Libertadores y dio un gran paso para clasificarse a octavos de final.

El equipo ‘Canalla’ sumó su tercer triunfo consecutivo en cuatro presentaciones, por lo que sigue invicto y líder del Grupo H, ahora con 10 puntos, mientras que el conjunto ‘Gumarelo’ se hundió en el sótano de la clasificación sin unidades y esta noche consumó su eliminación.

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Rosario Central dominó a su rival durante todo el primer tiempo, pero la más clara fue para la visita con un tiro libre de Iván Ramírez que desvió Jeremías Ledesma y se estrelló en el horizontal.

En el minuto 39 una acción de Robert Rojas sobre Alejo Véliz terminó en un penalti sancionado por el árbitro Wilton Pereira Sampaio, que Rodrigo Morínigo le atajó el disparo y luego el rebote a Ángel Di María.

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En el complemento, el local mantuvo la presión sobre su rival y luego de dos opciones logró el único tanto del partido cuando tras un centro desde la izquierda de Di María el balón se desvió y le quedó a Ignacio Ovando, que venció a Rodrigo Morínigo y mandó el balón al fondo de la red.

En el resto del encuentro, Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, se dedicó a cuidar la diferencia, mientras que el Libertad, conducido por Francisco Arce, no encontró respuestas para alcanzar el empate.

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Por la quinta fecha de este grupo H, Rosario Central recibirá a la Universidad Central de Venezuela (UCV), mientras que Libertad visitará al ecuatoriano Independiente del Valle.

1. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila (m.81, Carlos Quintana), Agustín Sández (m.73, Alexis Soto); Guillermo Fernández, Vicente Pizarro, Enzo Giménez (m.86, Elías Verón); Ángel Di María, Alejo Veliz (m.73, Federico Navarro), Jaminton Campaz (m.46, Enzo Copete). Entrenador: Jorge Almirón.

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0. Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez (m.90, Estiven Villalba), Robert Rojas, Diego Viera, Alexis Fretes; Lucas Sanabria (m.76, Matías Rojas), Álvaro Campuzano, Iván Franco (m.46, Rodrigo Villalba), Federico Carrizo (m.80, Jorge Recalde); Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar (m.80, Amin Molinas). Entrenador: Francisco Arce.

Goles: 1-0, m.57: Ignacio Ovando.

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Árbitro: el brasileño Wilton Pereira Sampaio. Amonestó a Agustín Sández, Gastón Ávila, Gustavo Aguilar, Robert Rojas, Federico Carrizo y Jorge Recalde.

Incidencias: partido por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. EFE

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