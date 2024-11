Gallardo contra la inmigración ilegal: "No es lo mismo traer a un marroquí musulmán que a un argentino católico"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, ha presentado en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) con un conjunto de medidas destinadas a frenar la inmigración ilegal, una iniciativa contra la que se han manifestado todos los grupos con representación en las Cortes y en cuya argumentación ha defendido que no se puede pretender que el origen de los inmigrantes sea "neutral". "No es lo mismo traer a una marroquí musulmán que a un argentino católico", ha defendido.

El procurador de Vox ha insistido en la necesidad de impulsar medidas para expulsar a la inmigración ilegal, entre las que ha destacado la necesidad de promover una consulta popular sobre seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales.

"Si alguien piensa que trayendo cientos de miles de inmigrantes ilegales del tercer mundo va a salvar las pensiones o las cuentas públicas, está muy equivocado y poca gente hay más peligrosa que unos ignorantes con iniciativa", ha defendido García-Gallardo. "Se trata de escoger quién entra en nuestra casa, a quién abrimos las puertas de nuestra nación", ha explicado.

Para el responsable de Vox en la Comunidad un falso "buenismo" conduce al "desastre". "Para quienes tenemos conciencia y sensibilidad social es muy doloroso ver a miles de personas tirarse al mar, naufragar en muchas ocasiones y morir, pero también es doloroso ver las consecuencias de los barrios, las consecuencias de la inmigración masiva y cómo está aumentando la delincuencia violenta en muchos de estos, algunos muy cercas de aquí", ha zanjado.

La iniciativa ha sido rechazada en bloque por todos los grupos con representación en las Cortes, así el procurador Francisco Igea ha señalado que todos los seres humanos "tienen derechos universales". "Usted no puede expulsar a nadie de la comunidad autónoma porque no hay fronteras en este país, expulsarlos de la Comunidad es un disparate", ha relatado.

En esta misma línea, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que con su iniciativa los de Vox han demostrado que son "racistas, xenófobos e irresponsables". "Esto es una basura, lo único que espero es que se queden solos votando esta soberana porquería", ha reclamado Fernández, quien ha pedido a PSOE y PP que sigan la misma línea en la UE donde han respaldo una iniciativa similar a la que hoy Vox ha defendido en las Cortes que "promueve que el Mediterráneo sea una fosa común".

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha recordado a García-Gallardo que todo ser humano procede de África y ha recordado que los sorianos siempre han sido "migrantes forzosos" por falta de oportunidades en su provincia. "No vamos a aceptar el discurso del odio ni lecciones de inmigración a los que tenemos un doctorado", ha concluido.

Igualmente, el procurador socialista Rubén Illera ha tildado de "esperpénticas" la iniciativas presentadas por los de Abascal, a quienes, además, ha recordado que tienen "difícil encaje jurídico". En su intervención el socialista se ha referido al origen alemán de Juan García-Gallardo Frings y le ha recordado que Franco le otorgó la nacionalidad cuando llegó a Palencia "huyendo de su país".

"¿Era su abuelo un delincuente por ser inmigrante, es usted una persona peligrosa por descender de un inmigrantes?", ha preguntado Illera, quien ha pedido al portavoz de Vox que retire su iniciativa "por dignidad".

Estas afirmaciones han generado indignación en el procurador de Vox quien ha asegurado sentirse "muy orgulloso" del trabajo realizado por su abuelo y ha pedido al procurador socialista que "se lave la boca" antes de referirse a su familia. "Mi abuelo ya fallecido era un alemán católico que vino a España a construir una España mejor, trabajó y se dejó la piel, es imposible estar más orgulloso de mi abuelo", ha zanjado.

Finalmente, la procuradora 'popular' Noemí Rojo también se han mostrado en contra de la iniciativa de Vox, ya que ha considerado que lo que pretende es "confundir", tras lo que ha defendido que un menor migrante no acompañado tiene derecho de protección. "Sus propuestas son directamente impracticables", ha señalado.

Para Rojo Sahagún esta iniciativa "tipo" que Vox ha llevado a todos los parlamentos demuestra lo "alejados" que están de una política migratoria "seria" que "ponga soluciones reales sobre la mesa" y ha defendido que esta cuestión se debería abordar como asunto de Estado desde la "solidaridad y la seguridad".