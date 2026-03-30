El oficialismo taiwanés pide "claridad" a la líder de la oposición sobre su viaje a China

Taipéi, 30 mar (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán, Hsu Kuo-yung, instó este lunes a la presidenta del opositor Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, a explicar con "claridad" los términos de su viaje a China, especialmente en lo relativo a un eventual encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Hsu señaló que Cheng debería exponer ante la ciudadanía cuál es el objetivo de esa potencial reunión: expresar preocupación por la democracia, la libertad y los derechos humanos en Taiwán o si, por el contrario, responde únicamente a "intereses del KMT o personales".

El dirigente oficialista también pidió a Cheng que, durante su posible encuentro con Xi, diga abiertamente que Taiwán es un "país soberano e independiente" e inste al líder chino a "retirar los misiles" y "dejar de utilizar aviones y buques de guerra para hostigar a Taiwán", aunque reconoció no tener "grandes expectativas" al respecto.

Chuang Jui-hsiung, jefe del grupo parlamentario del PDP, aseguró por su parte que los intercambios entre ambos lados del estrecho deben basarse en la "igualdad" y la "dignidad", y "no implicar posturas serviles ni formar parte de estrategias de propaganda de unificación".

"Si Cheng realmente actúa en beneficio de Taiwán, debería explicar claramente la postura del país, en lugar de suscitar dudas sobre si está favoreciendo la narrativa de la otra parte", aseveró Chuang, de acuerdo a CNA.

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que Song Tao, director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), anunciara este lunes que el Comité Central del Partido Comunista (PCCh) y su secretario general, Xi Jinping, habían invitado a Cheng a encabezar una delegación del KMT en una visita a Jiangsu, Shanghái y Pekín del 7 al 12 de abril.

El viaje será el primero de un dirigente de la formación opositora a China desde que la entonces presidenta del KMT, Hung Hsiu-chu, hiciera lo propio en noviembre de 2016.

La visita de Cheng se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una "parte inalienable" de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

También se confirma poco después de que Trump anunciara que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con Xi, un viaje que tenía previsto llevar a cabo entre finales de marzo y principios de abril, pero que fue aplazado por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias. EFE